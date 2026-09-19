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Xuất bản ngày 19/09/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 19/09/2026 07:00 AM

Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại thị trường Việt Nam tháng 9/2026.

Toyota là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản và là một trong những hãng xe hơi lớn nhất thế giới, nổi tiếng với độ bền bỉ, tính tiết kiệm và công nghệ tiên phong.

Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, có trụ sở chính tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Toyota Việt Nam đã có 88 đại lý chính thức tại 31/34 tỉnh thành. Nhà máy Toyota tại Việt Nam có năng lực sản xuất 47.000 xe mỗi năm.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota cung cấp đa dạng các dòng xe ô tô chính hãng từ lắp ráp trong nước đến nhập khẩu nguyên chiếc, bao gồm sedan, SUV, MPV hybrid và xe điện.

Toyota Yaris Cross. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Toyota Yaris Cross. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Trong tháng 8/2026, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.767 xe, bao gồm 1.236 xe lắp ráp trong nước và 3.531 xe nhập khẩu nguyên chiếc, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 48.600 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số các mẫu xe của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam với 920 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 829 xe.

Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2026

Trong tháng 9/2026, giá xe ô tô Toyota dao động từ 405 triệu đồng đến khoảng 4,71 tỷ đồng tùy thuộc vào từng dòng xe và phiên bản khác nhau.

Mẫu xe Màu sắc Giá niêm yết (Đơn vị: VNĐ)
Yaris Cross HEVĐen 728.000.000
Trắng ngọc trai 736.000.000
Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen740.000.000
Yaris CrossTrắng ngọc trai 658.000.000
Đen 650.000.000
Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen 662.000.000
Corolla Cross HEVXám ánh bạc 865.000.000
Đỏ/Trắng ngọc trai873.000.000
Xám/Đen 865.000.000
Corolla Cross xăng Xám/Xám ánh bạc/Đen 820.000.000
Đỏ/trắng ngọc trai828.000.000
RaizeXanh ngọc lam nóc đen/Đỏ nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen522.000.000
Đỏ/Đen 510.000.000
Trắng ngọc trai 5180.000.000
Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 Trắng ngọc trai 1.403.000.000
Bạc/đen/nâu đồng 1.395.000.000
Trắng ngọc trai nóc đen1.407.000.000
Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 Trắng ngọc trai1.298.000.000
Bạc/đen/nâu đồng 1.290.000.000
Trắng ngọc trai nóc đen 1.302.000.000
Fortuner 2.7 AT 4x2Trắng ngọc trai1.163.000.000
Bạc/đen/nâu đồng 1.155.000.000
Land Cruiser HEVĐen 4.710.000.000
Trắng ngọc trai4.730.000.000
Land Cruiser 300 Đen 4.580.000.000
Trắng ngọc trai4.600.000.000
Land Cruiser PradoĐen 3.480.000.000
Trắng ngọc trai 3.500.000.000
Nâu đồng 3.480.000.000
Land cruiser FJĐen/nâu 1.198.000.000
Trắng ngọc trai 1.210.000.000
Vios 1.5 G-CVTTrắng/đỏ/đen/nâu ánh vàng 545.000.000
Trắng ngọc trai553.000.000
Vios 1.5 E-CVTĐỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng 488.000.000
Trắng ngọc trai496.000.000
Vios 1.5 E-MTĐỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng 458.000.000
Trắng ngọc trai466.000.000
Camry HEV Luxury Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim 1.472.000.000
Đen/Xám ánh bạc1.460.000.000
Camry HEV PremiumĐen/Xám ánh bạc1.320.000.000
Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim 1.332.000.000
Innova Cross 2.0 HEV Bạc/Đen 960.000.000
Trắng ngọc trai968.000.000
Innova Cross 2.0VTrắng ngọc trai833.000.000
Đen/bạc 825.000.000
Innova Cross 2.0GTrắng ngọc trai738.000.000
Đen/bạc 730.000.000
Veloz Cross CVT TopTrắng ngọc trai668.000.000
Bạc/đen/đỏ 660.000.000
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai646.000.000
Bạc/đen/đỏ 638.000.000
Avanza Premio CVTBạc/trắng/đen 598.000.000
Avanza Premio MTBạc/trắng/đen 558.000.000
Alphard HEVTrắng ngọc trai/nâu ánh vàng4.435.000.000
Đen4.415.000.000
Hilux Trailhunter 2.8 4x4 ATTrắng ngọc trai911.000.000
Đen/bạc/vàng/xám 903.000.000
Hilux Pro 2.8 4x2 ATTrắng ngọc trai714.000.000
Đen/bạc/vàng/xám 706.000.000
Hilux Standard 2.8 4x2 MTTrắng ngọc trai640.000.000
Đen/bạc/vàng/xám 632.000.000
Wigo GTrắng/đỏ/cam 405.000.000

Lưu ý, giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo và có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

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