(VTC News) -

Toyota là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản và là một trong những hãng xe hơi lớn nhất thế giới, nổi tiếng với độ bền bỉ, tính tiết kiệm và công nghệ tiên phong.

Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, có trụ sở chính tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Toyota Việt Nam đã có 88 đại lý chính thức tại 31/34 tỉnh thành. Nhà máy Toyota tại Việt Nam có năng lực sản xuất 47.000 xe mỗi năm.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota cung cấp đa dạng các dòng xe ô tô chính hãng từ lắp ráp trong nước đến nhập khẩu nguyên chiếc, bao gồm sedan, SUV, MPV hybrid và xe điện.

Toyota Yaris Cross. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Trong tháng 8/2026, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.767 xe, bao gồm 1.236 xe lắp ráp trong nước và 3.531 xe nhập khẩu nguyên chiếc, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 48.600 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số các mẫu xe của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam với 920 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 829 xe.

Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2026

Trong tháng 9/2026, giá xe ô tô Toyota dao động từ 405 triệu đồng đến khoảng 4,71 tỷ đồng tùy thuộc vào từng dòng xe và phiên bản khác nhau.

Mẫu xe Màu sắc Giá niêm yết (Đơn vị: VNĐ) Yaris Cross HEV Đen 728.000.000 Trắng ngọc trai 736.000.000 Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen 740.000.000 Yaris Cross Trắng ngọc trai 658.000.000 Đen 650.000.000 Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen 662.000.000 Corolla Cross HEV Xám ánh bạc 865.000.000 Đỏ/Trắng ngọc trai 873.000.000 Xám/Đen 865.000.000 Corolla Cross xăng Xám/Xám ánh bạc/Đen 820.000.000 Đỏ/trắng ngọc trai 828.000.000 Raize Xanh ngọc lam nóc đen/Đỏ nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen 522.000.000 Đỏ/Đen 510.000.000 Trắng ngọc trai 5180.000.000 Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 Trắng ngọc trai 1.403.000.000 Bạc/đen/nâu đồng 1.395.000.000 Trắng ngọc trai nóc đen 1.407.000.000 Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 Trắng ngọc trai 1.298.000.000 Bạc/đen/nâu đồng 1.290.000.000 Trắng ngọc trai nóc đen 1.302.000.000 Fortuner 2.7 AT 4x2 Trắng ngọc trai 1.163.000.000 Bạc/đen/nâu đồng 1.155.000.000 Land Cruiser HEV Đen 4.710.000.000 Trắng ngọc trai 4.730.000.000 Land Cruiser 300 Đen 4.580.000.000 Trắng ngọc trai 4.600.000.000 Land Cruiser Prado Đen 3.480.000.000 Trắng ngọc trai 3.500.000.000 Nâu đồng 3.480.000.000 Land cruiser FJ Đen/nâu 1.198.000.000 Trắng ngọc trai 1.210.000.000 Vios 1.5 G-CVT Trắng/đỏ/đen/nâu ánh vàng 545.000.000 Trắng ngọc trai 553.000.000 Vios 1.5 E-CVT Đỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng 488.000.000 Trắng ngọc trai 496.000.000 Vios 1.5 E-MT Đỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng 458.000.000 Trắng ngọc trai 466.000.000 Camry HEV Luxury Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim 1.472.000.000 Đen/Xám ánh bạc 1.460.000.000 Camry HEV Premium Đen/Xám ánh bạc 1.320.000.000 Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim 1.332.000.000 Innova Cross 2.0 HEV Bạc/Đen 960.000.000 Trắng ngọc trai 968.000.000 Innova Cross 2.0V Trắng ngọc trai 833.000.000 Đen/bạc 825.000.000 Innova Cross 2.0G Trắng ngọc trai 738.000.000 Đen/bạc 730.000.000 Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai 668.000.000 Bạc/đen/đỏ 660.000.000 Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai 646.000.000 Bạc/đen/đỏ 638.000.000 Avanza Premio CVT Bạc/trắng/đen 598.000.000 Avanza Premio MT Bạc/trắng/đen 558.000.000 Alphard HEV Trắng ngọc trai/nâu ánh vàng 4.435.000.000 Đen 4.415.000.000 Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT Trắng ngọc trai 911.000.000 Đen/bạc/vàng/xám 903.000.000 Hilux Pro 2.8 4x2 AT Trắng ngọc trai 714.000.000 Đen/bạc/vàng/xám 706.000.000 Hilux Standard 2.8 4x2 MT Trắng ngọc trai 640.000.000 Đen/bạc/vàng/xám 632.000.000 Wigo G Trắng/đỏ/cam 405.000.000

Lưu ý, giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo và có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.