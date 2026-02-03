Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

VinFast VF 3 có giá 302.000.000 vnđ với dòng Eco và 315.000.000 vnđ cho VF 3 Plus.

Tháng 2/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua ô tô, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn. Đây là chính sách hỗ trợ ưu việt, giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản về tài chính, tạo điều kiện cho mọi khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi ngay sang xe điện mà không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí pin sạc tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm..

Ngoài ra, thời gian này, Vinfast cũng triển khai nhiều chương trình trúng thưởng như "Mua VF 8 – Mang Lộc Về Nhà", thời gian khuyến mại từ ngày 16/01/2026 đến hết ngày 28/02/2026.

Trong số các dòng xe của Vinfast, VF 3 được nhiều người dùng lựa chọn bởi thiết kế tối giản, hiệu suất vận hành linh hoạt, tính năng an toàn tiên tiến, cùng chi phí vận hành siêu rẻ. VinFast VF 3 là biểu tượng mới mang tính cách mạng trong cuộc sống đô thị.

VF 3 có 7 tùy chọn màu sắc, là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc xe sở hữu la-zăng kích thước 16 inch, không chỉ tạo điểm nhấn về thiết kế mà còn góp phần gia tăng khả năng di chuyển trên địa hình đa dạng trong đô thị.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 2/2026 ổn định, không có thay đổi so với tháng 1.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 1/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 689 triệu VinFast VF 7 799 triệu VinFast ECVan 285 triệu VinFast VF 8 1 tỷ 019 triệu VinFast VF 9 1 tỷ 499 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.