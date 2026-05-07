Bắt đầu tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm quanh chợ cá tự phát lớn nhất Hà Nội

Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng loạt mái che, lều lán lấn chiếm quanh chợ cá Yên Sở
Chợ cá Yên Sở nằm trong ngõ 78 đường Đỗ Mười, phường Hoàng Mai, là một trong những điểm trung chuyển thủy sản lớn nhất Hà Nội. Khu chợ có diện tích hơn 6.000 m², hình thành trên đất nông nghiệp và hiện có 51 tiểu thương hoạt động thường xuyên. Dù chưa được quy hoạch chính thức, khu chợ này từ nhiều năm nay vẫn cung cấp lượng lớn thủy sản cho thị trường, chiếm khoảng 30% lượng cá tiêu thụ trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch trước đó, chợ cá Yên Sở phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/4 nhằm phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và xử lý tình trạng lấn chiếm kéo dài. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định, Hà Nội đã bố trí khoảng 4.500 m² đất cách vị trí chợ cũ khoảng 300 m, giao cho Hợp tác xã Yên Sở (đơn vị đang quản lý chợ cá tự phát) xây dựng điểm kinh doanh mới.
Tuy nhiên, sau hơn một tuần kể từ thời hạn trên, hoạt động buôn bán tại khu vực này vẫn diễn ra nhộn nhịp, nhiều xe tải tiếp tục ra vào tập kết hàng hóa trong đêm và rạng sáng.
Sáng 7/5, Công an phường Hoàng Mai phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tục kinh doanh tại các điểm tự phát, đồng thời triển khai cưỡng chế các khu vực đất công bị lấn chiếm tại ngõ 80 đường Đỗ Mười.
Đợt ra quân được thực hiện theo Văn bản số 1083 của UBND TP Hà Nội về xử lý tồn tại tại chợ cá tự phát Yên Sở và kế hoạch giải tỏa vi phạm của UBND phường Hoàng Mai.
Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng tháo dỡ hàng loạt hạng mục cơi nới tồn tại nhiều năm quanh khu chợ.
Cơ quan chức năng đã phá dỡ 5 bục bệ, tháo dỡ 20 mái che, mái vẩy và thu giữ 10 biển bảng không đúng quy định.
Nhiều lều lán tạm dựng trên lòng đường, vỉa hè và khu vực kênh mương thoát nước cũng bị tháo dỡ để trả lại mặt bằng.
Một số khu vực trước đây thường xuyên tập kết hàng hóa, nước thải và rác thải thủy sản được dọn dẹp, vệ sinh sau khi giải tỏa.
Liên quan công tác xử lý vi phạm tại chợ cá Yên Sở, từ ngày 1/4 đến 6/5, Công an phường Hoàng Mai đã xử lý 55 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 45,2 triệu đồng. Trong đó, lực lượng chức năng xử phạt 10 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh với tổng số tiền 25 triệu đồng; 30 trường hợp bán hàng rong, kinh doanh nhỏ lẻ bị phạt 6,75 triệu đồng và 15 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định bị xử phạt 13,5 triệu đồng.
Sau khi hoàn thành giải tỏa diện tích lấn chiếm, phường Hoàng Mai sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và vận động người dân không tái diễn hoạt động kinh doanh tại các điểm chợ tự phát nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
Chợ cá Yên Sở chỉ là một trong nhiều điểm kinh doanh tự phát tồn tại trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê, toàn thành phố hiện còn 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Thành phố đặt mục tiêu trong năm 2026 và nửa đầu năm 2027 sẽ giải tỏa toàn bộ các điểm này. Tính đến giữa tháng 4 năm nay, các địa phương đã xử lý 173 điểm lấn chiếm vỉa hè, đạt khoảng 75% kế hoạch. Song song với việc giải tỏa, từ nay đến hết năm 2030, Hà Nội dự kiến xây mới, xây lại 108 chợ, đồng thời cải tạo, nâng cấp 118 chợ hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt của người dân.
