Sắm ô tô chơi Tết không thể dễ hơn đến thế với VinFast VF 3

(VTC News) -

Chỉ 0 đồng trả trước có thể mua VinFast VF 3

“Mình từng nghĩ ít nhất phải có sẵn 150-200 triệu đồng mới dám mua ô tô. Với VF 3, lần đầu tiên mình thấy việc mua ô tô có thể thực hiện mà không cần trả trước”, anh Minh Thái, 29 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM, chia sẻ về dự định “chốt” chiếc mini SUV của VinFast để vi vu trong dịp Tết sắp tới.

Từ mức giá niêm yết 302 triệu đồng, hiện tại, nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, khách hàng được hỗ trợ 6% trực tiếp vào giá bán. Bên cạnh đó, người dùng mua xe ở Hà Nội/TP.HCM tới 10/2 còn được nhận thêm quà tặng 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn mua trả góp lên tới 100% giá trị xe với mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%). Sau khi trao đổi với tư vấn bán hàng, anh Thái nhận định khoản trả góp hàng tháng của VF 3 là hợp lý so với thu nhập. Mức lãi suất cố định 7%/năm cũng thuộc dạng “hiếm có khó tìm” trên thị trường.

“Tôi đi hỏi một vài bên thì đều dự toán lãi suất lên tới 2 chữ số. Chưa kể còn chả biết 2-3 năm nữa tăng như thế nào. Nên chính sách như với VF 3 là quá tốt”, anh Thái chia sẻ.

Từ góc nhìn thị trường, loạt chính sách này khiến VF 3 trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất cho nhóm chưa từng sở hữu ô tô – những người trước đây chỉ di chuyển bằng xe hai bánh và đang cần một bước nâng cấp an toàn, bền vững hơn cho cuộc sống đô thị.

Nhờ được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027, VF 3 đang có mức giá lăn bánh thấp hơn cả giá niêm yết, chỉ từ khoảng 300 triệu đồng khi trả thẳng. Mức tiền này cũng thu hút cả nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu xe thứ 2 trong gia đình để thường xuyên di chuyển trong đô thị mà vẫn nhẹ ví.

“Với chính sách hiện tại, VF 3 là một trong số hiếm mẫu xe khiến bài toán ‘có nên mua ô tô’ chuyển thành ‘nên chọn màu xe gì’ vì… giá tốt quá, mua kiểu gì cũng được lợi”, 9x này nhận xét.

“Lên đời” ô tô nhưng chi tiền ít hơn xe máy

Giá “mở cửa” là yếu tố thu hút người dùng mới, nhưng trên thực tế, chi phí sử dụng xe tiết kiệm mới là điểm được nhắc đến nhiều nhất trong các chia sẻ từ cộng đồng chủ xe VF 3.

“Gia đình tôi chuyển từ xe máy sang sử dụng VF 3 chủ yếu vì chi phí. Hiện tại hãng đang cho sạc pin miễn phí nên mỗi tháng tôi tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu đồng tiền xăng vì ngày nào cũng đi đi về về lấy hàng.

Với người kinh doanh nhỏ như tôi, khoản đó rất đáng kể”, chị Hồng Ngọc, chủ một cửa hàng nhỏ tại TP.HCM, tiết lộ lý do mua VF 3. Chiếc xe được chị sử dụng phục vụ cả gia đình và công việc, đến nay vẫn bền bỉ, chưa hỏng hóc gì.

Ngoài ra, theo chị việc bảo dưỡng ô tô điện còn đơn giản hơn do ít phải lo những hạng mục phát sinh hay thay dầu, nhớt. Mới đây, chị được biết là mốc bảo dưỡng định kỳ của ô tô điện VinFast đã tăng lên 15.000 km, giảm được tần suất phải đưa xe vào xưởng,

Một chủ xe khác tại TP.HCM, anh Quang Lâm, cũng nhận xét VF 3 phù hợp với nhịp sống đô thị. “Xe nhỏ gọn, đi làm hằng ngày tiện, cuối tuần chở vợ con đi chơi cũng ổn. Chi phí thì sạc ở trạm hay sạc tại nhà đều không đáng kể. Từ khi sử dụng ô tô là thay đổi hẳn thói quen, lối sống”, anh Lâm nhận xét.

Với hàng loạt điểm cộng, không chỉ ghi nhận doanh số khủng tại thị trường Việt Nam với 44.585 xe được bàn giao trong năm 2025, mẫu xe này còn nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá tại khu vực như “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Carvaganza Editors’ Choice Awards 2025, Top 3 giải thưởng “Mẫu xe giá trị nhất” tại Indonesia…