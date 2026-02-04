Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 2/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Tháng 1/2026, VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua xe máy điện, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc – đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy.

Với các dòng xe máy đổi pin dự kiến ​​sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast miễn phí đổi pin cho khách hàng trong 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe máy VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

Giá xe VinFast Vero X được niêm yết là 34.900.000 vnđ (đã bao gồm VAT, 1 pin, 1 sạc).

VinFast Vero X có quãng đường di chuyển đạt tới 262 km/lần sạc. Tốc độ tối đa 70 km/h, vận hành mãnh mẽ và tăng tốc từ 0 - 50 km/h chỉ trong 15 giây. Xe sở hữu chìa khóa thông minh thay thế hoàn toàn ổ khóa cơ truyền thống, dễ dàng bật/tắt máy, khóa cổ từ xa. Khi bấm khóa tìm xe trong bãi đỗ, xe sẽ phát ra âm thanh, giúp bạn dễ dàng tìm xe ở những bãi đỗ rộng và đông đúc.

Với thiết kế góc cạnh, độc bản – không hòa lẫn, khẳng định cá tính, tiêu chuẩn chống nước IP67, động cơ có khả năng chống nước vượt trội ở mức nước ngập sâu 0,5m trong thời gian 30 phút; màn hình TFT hiện đại, đem tới độ phân giải và tương phản cao, giúp hiển thị thông số rõ ràng, sống động; thể tích cốp 35L đáp ứng mọi nhu cầu cất giữ các vật dụng cần thiết... Vero X được nhiều người dùng đô thị lựa chọn.

Đặc biệt, đây là dòng xe có hệ thống 2 pin LFP tiên tiến với 1 pin cố định dưới sàn xe và 1 pin tháo rời đặt trong cốp.

Tháng 2/2026, nhiều mẫu xe máy điện VinFast tăng giá so với tháng 1, trong đó nhiều nhất là VinFast ZGoo tăng 1 triệu đồng/xe.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 2/2026

Mẫu xe Giá niêm yết T1 (đồng) Giá niêm yết T2 (đồng) VinFast FLazz 16 triệu 16,9 triệu VinFast ZGoo 14,9 triệu 15,9 triệu VinFast Feliz Lite 25,9 triệu 25,9 triệu Vinfast EvoGrand Lite 18 triệu 18,9 triệu VinFast Evo Lte Neo 14,4 triệu 14,4 triệu VinFast Evo200 Lite 22 triệu 22 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu 34,9 triệu VinFast Vento Neo 32 triệu 32 triệu VinFast Klara Neo 28,8 triệu 28,8 triệu VinFast Evo Neo 17,8 triệu 17,8 triệu VinFast Evo Grand 21 triệu 22,8 triệu VinFast Feliz Neo 22,4 triệu 22,4 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.