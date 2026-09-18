Ban tổ chức ASIAD 2026 bỏ quên, VĐV Trung Quốc nhịn đói, mắc kẹt 7 giờ ở sân bay

(VTC News) -

Theo báo South China Morning Post, các vận động viên từ nhiều quốc gia đến Nhật Bản tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) bị mắc kẹt tại sân bay Nagoya. Sự việc xảy ra do một sự cố kỹ thuật. Một số thành viên đoàn Trung Quốc phải chờ tới 7 giờ mà không có đồ ăn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết chuyến bay chở đoàn thể thao nước này từ Bắc Kinh hạ cánh đúng lịch vào khoảng 12h15 (giờ địa phương). Khi đó, xe buýt đã chờ sẵn tại Sân bay Quốc tế Chubu Centrair để đưa họ tới nơi lưu trú.

Tuy nhiên, các thành viên đoàn thể thao Trung Quốc sau đó không thể rời sân bay. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi nhập dữ liệu khiến thông tin của nhiều người không có trong hệ thống sắp xếp xe đưa đón.

Các thành viên của đoàn thể thao Trung Quốc không thể rời sân bay. (Ảnh: SCMP)

Đội tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc không thể rời đi do chỉ có thông tin của 2 vận động viên trong hệ thống. Trong thời gian chờ đợi, một số người trải thảm yoga, lấy con lăn xốp và dây kháng lực ra tập luyện để duy trì trạng thái cơ thể.

“Không ai có thể nói cho chúng tôi biết khi nào xe buýt sẽ tới. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ. Mọi người chỉ biết hỏi lẫn nhau”, một thành viên của đoàn cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhân viên sân bay tỏ ra bối rối khi được hỏi về vấn đề.

Trong khi đó, đội tuyển cầu lông Trung Quốc quyết định tự tìm cách giải quyết bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, chỉ một số ít thành viên của đội có thể rời sân bay.

Nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya thậm chí phải nhờ những công dân Trung Quốc sống gần đó lái xe tới đón những thành viên còn lại và đưa họ về nơi lưu trú.

Các thành viên của đội bóng bàn, wushu và rowing cuối cùng cũng lên được xe buýt vào khoảng 17h. Trong khi đó, đội thể dục dụng cụ phải chờ thêm một giờ nữa mới có thể rời đi, tức là gần 6 giờ sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nagoya. Những thành viên cuối cùng của đoàn Trung Quốc phải tới khoảng 19h mới rời được sân bay.

Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến đoàn Trung Quốc. Các vận động viên, huấn luyện viên và quan chức đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

“Chúng tôi gần như chẳng ăn gì cả ngày. Đã hơn 5 giờ kể từ khi xuống máy bay và chúng tôi kiệt sức, buồn ngủ, đói, trong khi ngày mai đã có lịch tập”, một vận động viên cho biết.

Tàu du lịch Costa Serena dự kiến là nơi ở của khoảng 5.000 quan chức và vận động viên tham dự ASIAD 2026. (Ảnh: AP)

Chia sẻ về sự việc trên mạng xã hội, VĐV thể dục dụng cụ Trung Quốc Zhang Boheng gọi hành trình đến ASIAD của mình là một “chuyến đi trớ trêu”, đồng thời cho rằng việc anh không được ăn gì trong 12 giờ là điều “không thể chấp nhận nổi”.

Trong video, Zhang kể lại lịch trình trong ngày của mình. Anh thức dậy lúc 3h30, ăn sáng sau 7h, lên máy bay lúc 8h và hạ cánh xuống Nagoya vào buổi trưa. Tuy nhiên, anh sau đó mắc kẹt tại sân bay cho tới 18h.

Zhang và đồng đội được bố trí lưu trú trên tàu du lịch Costa Serena. Con tàu này được sử dụng làm nơi ở cho khoảng 4.000 trong tổng số 17.000 vận động viên và quan chức có mặt tại Nhật Bản để tham dự Đại hội.

Tuy nhiên, mưa lớn liên tục trút xuống Nagoya trong tuần qua khiến họ phải ở lại làng vận động viên, nơi các container được sử dụng làm phòng ở cho những người tham dự Đại hội.

Cuối cùng, cả đội quyết định thuê một khách sạn địa phương để nghỉ ngơi. Zhang cho biết anh cảm thấy “cực kỳ, cực kỳ mệt mỏi” và tiếc nuối vì đã trải qua một “ngày bị lãng phí”.