Cập nhật kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc ngày 18/9, tỷ số mới nhất

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Bóng chuyền nữ ASIAD 2026 S1 S2 S3 S4 S5 Việt Nam 0 21 - - - - Hàn Quốc 1 25 - - - -

Trận bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 14h ngày 18/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (Komaki, Aichi, Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng D môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Hàn Quốc nhanh nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng D tại ASIAD 2026. (Ảnh: VFV)

Thông tin trước trận Việt Nam vs Hàn Quốc

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Vì vậy, cuộc đối đầu Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ quyết định thứ hạng của hai đội.

Hàn Quốc cũng toàn thắng sau hai lượt trận và cùng Việt Nam sớm vượt qua vòng bảng. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi hai đội được đánh giá nhỉnh hơn so với Qatar và Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là lần thứ ba trong năm nay tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc. Ở hai cuộc đối đầu trước tại AVC Cup và giải vô địch châu Á, Thanh Thúy cùng đồng đội đều không thể giành chiến thắng. Do đó, trận đấu lần này cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng sự tiến bộ trước đối thủ quen thuộc.