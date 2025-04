Quá trình trốn chạy của Bùi Đình Khánh sau khi bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận được thông tin kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng bọn buôn ma túy dùng súng AK tấn công lực lượng công an đang bỏ trốn, lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hóa đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã và các lực lượng chức năng thành lập nhiều chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Đồng thời, phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện trên các tuyến giao thông và huy động lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm tra, rà soát tại các khu vực, vị trí, địa điểm mà Khánh có thể lẩn trốn như các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, bến xe, bến tàu, sân bay, quán game, khu vực đồi núi…

Bùi Đình Khánh thời điểm bị bắt đưa về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hoá trước khi bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra. (Ảnh: CATH)

Khoảng 22h ngày 18/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa tổ chức bắt giữ được Khánh khi hắn đang dừng chân tại điểm đón xe khách tại khu vực đường tránh phố Lễ Môn (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

Theo lời khai của Bùi Đình Khánh, sau khi gây án, hắn bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội rồi ra Bến xe nước ngầm bắt xe khách về Thanh Hoá thì bị bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao Bùi Đình Khánh cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh) cầm đầu.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, công an xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), nghi phạm Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các nghi phạm liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Tổ 6, Khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm nghi phạm từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Khi tổ công tác ở gần trạm thu phí Đại Yên (Quốc lộ 18, TP Hạ Long) phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), những tên khác chống trả quyết liệt bằng súng AK, nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải và Thiếu tá Vũ Văn Hoàn bị thương.

Dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy nhưng Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.