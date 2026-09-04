Bán cổ phiếu, bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ cho PNJ vay vốn

(VTC News) -

Ngày 4/9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết của hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua chủ trương công ty thực hiện giao dịch vay vốn từ người nội bộ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo đó, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT công ty, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Khoản vay có thể được giải ngân thành nhiều đợt, tùy nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Lãi suất sẽ do Tổng Giám đốc PNJ quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ cho PNJ vay vốn.

PNJ cho biết, khoản vay nhằm tăng cường nguồn lực tài chính để công ty gia tăng sự chủ động về vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh và tạo thêm dư địa triển khai quá trình tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh sau những biến động gần đây.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 728,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã thực hiện trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, trên cơ sở nguyên tắc thận trọng và nhằm phản ánh đầy đủ hơn các nghĩa vụ có thể phát sinh.

PNJ dự kiến sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 và định hướng hoạt động sắp tới tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 21/10/2026.