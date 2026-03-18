Đột quỵ giữa trận bóng, người đàn ông thoát chết nhờ bác sĩ đi ngang

Tối 17/3, tại một sân bóng chuyền ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An), một người đàn ông bất ngờ gục xuống khi đang chơi thể thao, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Thời điểm đó, ông Trần Văn Biên – ThS.BS.CKII, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tình cờ đi ngang qua, nghe tiếng hô hoán nên lập tức chạy tới hỗ trợ. Qua quan sát nhanh, BS Biên nhận định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ nhồi máu não và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường. Quá trình cấp cứu được duy trì liên tục trong khoảng 15 phút, trong khi chờ lực lượng y tế đến tiếp ứng.

Sau khi đã qua cơn nguy kịch, người đàn ông được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị

Theo bác sĩ Biên, việc can thiệp kịp thời trong “thời điểm vàng” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong những phút đầu tiên, yếu tố quyết định trực tiếp đến khả năng sống còn của bệnh nhân. Sau khoảng thời gian ép tim, người đàn ông dần hồi tỉnh, nhịp thở được cải thiện và có phản xạ trở lại.

Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt (khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh) có mặt, cùng phối hợp thực hiện các biện pháp hồi sức. Nhờ sự hỗ trợ đúng kỹ thuật và kịp thời, tình trạng bệnh nhân tiếp tục tiến triển tích cực.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ nhận định, việc được sơ cứu ngay tại chỗ đã đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự sống, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương não.

Câu chuyện sau khi lan truyền đã nhận được nhiều sự quan tâm, với nhiều ý kiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh của các bác sĩ trong tình huống khẩn cấp.

Hai ngày trước, tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến cũng ép tim liên tục 2–3 phút ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh, giúp thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông dần hồi tỉnh.

Ngay sau đó, bác sĩ gọi cấp cứu 115 tới hiện trường để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị. Bác sĩ Tiến ở lại theo dõi thêm khoảng 30 phút cho tới khi xe cấp cứu tới nơi rồi mới tiếp tục hành trình công tác.