Lấy sỏi mật cho người đàn ông có tim bên phải, phủ tạng đảo ngược

(VTC News) -

Các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho nam bệnh nhân 63 tuổi dị tật hiếm gặp: trái tim nằm bên phải và toàn bộ nội tạng trong ngực, bụng bị đảo ngược hoàn toàn so với người bình thường.

Theo ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp - khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, dị tật này được gọi là đảo ngược phủ tạng hoàn toàn (Situs Inversus Totalis), một bất thường bẩm sinh với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy khu vực.

Dù không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, nhưng tình trạng này khiến việc chẩn đoán và phẫu thuật trở nên rất phức tạp do hình ảnh giải phẫu bị “phản chiếu gương”.

Trước khi nhập viện ba ngày, ông xuất hiện triệu chứng đau dữ dội vùng thượng vị lệch trái, sốt cao tới 39 độ, kèm vàng mắt, vàng da. Khi các dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng, người nhà lập tức đưa ông đến Bệnh viện E.

Ê-kíp phẫu thuật mở cho người bệnh.

Tại đây, các bác sĩ xác định ông bị tắc mật – nhiễm trùng đường mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, đặc biệt trên nền bệnh nhân có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn. Các triệu chứng không điển hình như đau bụng bên trái thay vì bên phải càng làm tăng độ phức tạp trong khâu chẩn đoán.

Ngay sau khi đánh giá, bệnh viện tổ chức hội chẩn gấp giữa các chuyên khoa: Phẫu thuật Tiêu hóa, Cấp cứu, Hồi sức tích cực… để đưa ra phương án tối ưu cho ca bệnh. Ban đầu, bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) - phương pháp can thiệp ít xâm lấn để lấy sỏi.

Do sỏi lớn, đường mật có bất thường giải phẫu, thủ thuật ERCP không đạt hiệu quả mong muốn. Ê-kíp quyết định chuyển sang phương án phẫu thuật mở - một quyết định đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng khi giải phẫu bệnh nhân không giống bất kỳ ai.

TS.BS Hữu Hoài Anh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa cho biết, trong ca mổ này, mọi thao tác phải thực hiện ngược lại hoàn toàn. Gan, mật, dạ dày... đều nằm bên đối diện so với giải phẫu thông thường.

Đội ngũ phẫu thuật phải làm việc như trước một tấm gương, từ khâu rạch da, tìm ống mật chủ, đến loại bỏ sỏi và kiểm tra ống mật qua nội soi đường mật. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kinh nghiệm dày dặn, ca phẫu thuật kéo dài suôn sẻ và an toàn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Thành công của ca mổ cho thấy năng lực ứng phó của đội ngũ y tế với những tình huống hiếm gặp, đồng thời khẳng định Bệnh viện E làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý phổ biến, có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm. Người dân cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện các dấu hiệu như: đau vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt, cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.