Bắc Ninh khởi công, khánh thành 7 dự án trọng điểm

(VTC News) -

Trong 5 dự án được khởi công, có 1 khu đô thị, 3 khu công nghiệp và 1 dự án nhà ở xã hội, gồm: Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1; Khu công nghiệp Nghĩa Hưng; Khu công nghiệp Thuận Thành 3 - phân khu C; Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng tại phường Nếnh và phường Việt Yên; Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong (trước đây là phường Nội Hoàng).

Hai công trình được khánh thành gồm Đền thờ Bác Hồ tại phường Võ Cường và phường Kinh Bắc; Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, phường Nếnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cắt băng khánh thành Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu.

Khánh thành Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu

Công trình Đền thờ Bác Hồ và dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu là công trình có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan đô thị.

Dự án được xây dựng trên diện tích 4,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng, gồm các hạng mục được bố trí theo 3 khu chức năng, tạo thành một không gian liên hoàn giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan.

Khu thứ nhất là quảng trường, nằm giữa Đền thờ Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Không gian này phục vụ các hoạt động cộng đồng, đồng thời kết nối các công trình chính trong khuôn viên.

Khu thứ hai là Sân Kết đoàn, lấy hình tượng hoa sen trong vòng Lá Đề làm điểm nhấn. Tên gọi gắn với sự kiện Bác Hồ về thăm Bắc Ninh năm 1967, khi Người cùng cán bộ, nhân dân bắt nhịp bài ca “Kết đoàn”.

Chính giữa sân là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 6,3 m, đúc bằng đồng. Tượng khắc họa Bác đứng giữa đài sen, với hình khối cách điệu, thể hiện hình ảnh Người đang trò chuyện, căn dặn đồng bào với phong thái gần gũi, đôn hậu.

Khu sân Kết đoàn và Đền thờ Bác Hồ.

Hai bên tượng là hai bức phù điêu hình oval bằng đá tự nhiên, thể hiện các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Bắc Ninh và mối gắn bó giữa Bác Hồ với Nhân dân địa phương.

Khu thứ ba là Đền thờ Bác Hồ, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống với 2 tầng, 8 mái, kết cấu gỗ, diện tích 182 m². Phía trước đền là sân rộng 200 m² tạo hình chữ Triện, nằm trên hồ sen có 8 cánh tỏa rộng.

Cách bố trí công trình tạo nên hình ảnh ngôi đền soi bóng trên mặt nước, kết hợp kiến trúc truyền thống với cảnh quan. Các hạng mục trong công viên được thiết kế đồng bộ, vừa phục vụ nhu cầu tham quan, sinh hoạt văn hóa, vừa tái hiện những giá trị lịch sử gắn với vùng đất Bắc Ninh.

Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu là không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời lưu giữ những dấu ấn về 22 lần Người về thăm Bắc Ninh. Công trình góp phần tạo thêm không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan trong lòng đô thị, giúp các giá trị truyền thống được kết nối với đời sống hiện nay.

Bổ sung quỹ đất công nghiệp, nhà ở cho người lao động

Trong 7 dự án, có 3 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, phân bổ tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Việc bổ sung quỹ đất và hạ tầng khu công nghiệp tạo thêm không gian để Bắc Ninh thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nghĩa Hưng.

Cùng với mở rộng không gian công nghiệp, nhu cầu về hạ tầng đô thị và nhà ở cho người lao động cũng gia tăng. Hai dự án nhà ở xã hội được đưa vào chuỗi công trình lần này, trong đó có dự án dành cho công nhân, góp phần bổ sung quỹ nhà ở và hỗ trợ ổn định nguồn lao động tại các khu công nghiệp.

Khi các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng, nhu cầu về giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu cũng tăng theo. Việc triển khai đồng thời các dự án công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội đặt ra yêu cầu gắn kết phát triển sản xuất với đầu tư hạ tầng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân và người lao động.