Thành lập phường Yên Phong: Bệ phóng đô thị công nghiệp năng động của Bắc Ninh

(VTC News) -

Theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, phường Yên Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Chờ cùng các xã Đông Tiến, Long Châu và Trung Nghĩa.

Xã Yên Phong có diện tích tự nhiên 27,8 km², dân số hơn 73,7 nghìn người. Đây là địa bàn có quy mô kinh tế lớn, trong đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 99,07% cơ cấu kinh tế, với giá trị 363.026,17 tỷ đồng.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 173,559 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán năm; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,35%.

Những con số này cho thấy xã Yên Phong đang hình thành ngày càng rõ nét diện mạo của một đô thị công nghiệp, với định hướng chuyển mạnh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ cao, điện tử, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sạch.

Từ trung tâm công nghiệp đến đô thị hiện đại

Theo định hướng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Yên Phong được xác định là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hiện đại, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không gian sản xuất tập trung tại Khu công nghiệp Yên Phong, VSIP Bắc Ninh II cùng các cụm công nghiệp Trung Nghĩa - Đông Thọ, Yên Trung - Đông Tiến đang được mở rộng. Sự hiện diện của các khu, cụm công nghiệp tạo nên hệ sinh thái sản xuất, cung ứng và dịch vụ hỗ trợ, đồng thời kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về vận tải, kho bãi, phân phối và logistics.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong (đứng giữa) trao đổi với các cán bộ về việc triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Cùng với phát triển công nghiệp, xã Yên Phong xác định hạ tầng là một trong những yếu tố then chốt để mở rộng không gian đô thị.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, cho biết địa phương xác định quan điểm “hạ tầng đi trước một bước”, tập trung đầu tư các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Các tuyến đường tỉnh 295, 295C, 285B, đường trục trung tâm cùng hệ thống kết nối với Quốc lộ 18, Quốc lộ 3 mới và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang từng bước tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

“Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng kết nối Yên Phong với các phường lân cận của Bắc Ninh, thành phố Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng”, bà Hiên nhấn mạnh.

Năm 2025, địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng 18 dự án với tổng diện tích hơn 71,64 ha, tạo quỹ đất sạch phục vụ các công trình hạ tầng, khu đô thị, dịch vụ và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công đạt 149,739 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 51,395 tỷ đồng và vốn kế hoạch ngân sách xã 98,344 tỷ đồng.

Nguồn lực đầu tư được tập trung cho hệ thống điện, cấp nước sạch, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng xã hội, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.

Đô thị mới, chất lượng sống mới

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, đời sống người dân xã Yên Phong có những chuyển biến rõ rệt.

Lãnh đạo xã Yên Phong tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi Trường Mầm non Trung Nghĩa.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 75,4 triệu đồng năm 2023 lên 80,5 triệu đồng năm 2025 và dự báo đạt 83 triệu đồng/người/năm vào năm 2026. Địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Kết quả này tạo nền tảng để xã Yên Phong tiếp tục dành nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, di tích, lễ hội và bản sắc văn hóa của địa phương.

Trong quá trình đô thị hóa nhanh, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng không gian và gia tăng quy mô kinh tế mà còn phải nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng dịch vụ công và môi trường sống cho người dân.

Một góc đô thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đây cũng là một trong những yêu cầu được xã Yên Phong đặt ra khi bước vào mô hình phường.

Mở ra chặng đường phát triển mới

Từ ngày 20/9/2026, xã Yên Phong chính thức trở thành phường Yên Phong. Đây không chỉ là bước chuyển về đơn vị hành chính mà còn mở ra yêu cầu mới trong tổ chức không gian đô thị, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phường Yên Phong.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong, cho rằng việc chuyển từ xã lên phường là bước phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa và sự chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Hoàn, trong chặng đường mới, phát triển công nghiệp, đầu tư hạ tầng phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, công nghiệp tiếp tục phát triển, người dân sẽ có thêm cơ hội việc làm, kinh doanh và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa. Yên Phong xác định người dân là trung tâm, mọi quá trình phát triển phải hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những thành quả một cách thiết thực”, ông Hoàn nói.

Phường Yên Phong xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Công nhân Công ty cổ phần Công nghệ sạch MCC tại xã Yên Phong làm việc trong dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn.

Từ một địa bàn nông nghiệp, Yên Phong đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những không gian công nghiệp quan trọng của Bắc Ninh. Việc chính thức trở thành phường được kỳ vọng tạo thêm động lực để địa phương phát huy lợi thế về công nghiệp, hạ tầng, nguồn nhân lực và vị trí kết nối, từng bước hình thành đô thị công nghiệp hiện đại, năng động, có chất lượng sống ngày càng cao.

Chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu mới về quản trị đô thị, hạ tầng, môi trường và an sinh xã hội. Tuy nhiên, với nền tảng kinh tế đã được tạo dựng, cùng lợi thế về công nghiệp và kết nối, phường Yên Phong có cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò là một cực tăng trưởng năng động của Bắc Ninh.