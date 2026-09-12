Bắc Ninh thành lập phường Gia Bình, mở không gian phát triển bên sân bay quốc tế

(VTC News) -

Ngày 12/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, trong đó có phường Gia Bình.

Theo nghị quyết, phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Gia Bình cùng các xã Xuân Lai, Quỳnh Phú và Đại Bái.

Phường Gia Bình có diện tích gần 30 km², dân số 43.643 người, mật độ khoảng 1.455 người/km².

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Gia Bình. (Ảnh: Trịnh Lan)

Việc thành lập phường diễn ra trong bối cảnh Gia Bình đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt từ sự hình thành và khai thác lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8.560,55 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,02%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 79,66%; thương mại - dịch vụ 16,33%; nông - lâm nghiệp và thủy sản 4,02%. Thu nhập bình quân đạt 75,34 triệu đồng/người/năm, trong khi thu ngân sách đạt hơn 736,9 tỷ đồng.

Những con số này được xem là nền tảng để Gia Bình bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu quản lý cao hơn.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình sẽ trở thành trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ tổng hợp của tiểu vùng Nam sông Đuống, đồng thời là đô thị vệ tinh hỗ trợ trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Địa phương được định hướng phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không, logistics, kho vận, tài chính, khách sạn, văn phòng đại diện và khu lưu trú cho chuyên gia quốc tế. Cùng với đó là phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Không gian đô thị mới cũng được kỳ vọng kết nối với hệ thống di sản dọc sông Đuống, bảo tồn cấu trúc văn hóa “Đô thị trong công viên”, hướng tới hình thành một đô thị sinh thái, xanh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc Kinh Bắc.

Phường Gia Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 13,5%/năm trở lên; thu nhập bình quân đạt khoảng 110 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng bình quân từ 15%/năm trở lên.