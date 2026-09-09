Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc di chuyển 2 di tích ở Bắc Ninh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 35/2026 của Quốc hội về việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 256/2025 của Quốc hội.
Theo đó, Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 256/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa.
Hai di tích gồm đình Đông Côi (phường Thuận Thành, Bắc Ninh) và đình Tam Sơn (xã Lương Tài, Bắc Ninh), nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Bắc Ninh.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.
Dự án Sân bay Quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh dự kiến có tổng vốn đầu tư gần 196.000 tỷ đồng, được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4F với công suất giai đoạn một đạt 30 triệu hành khách/năm.
Dự án được định hướng là trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới, bao gồm hạ tầng sân bay, đô thị và khu đô thị liền kề.
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