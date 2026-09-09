Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc di chuyển 2 di tích ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 35/2026 của Quốc hội về việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 256/2025 của Quốc hội.

Công nhân thi công tại công trường Cảng hàng không Gia Bình. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo đó, Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 256/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đối với việc di chuyển 2 di tích lịch sử - văn hóa.

Hai di tích gồm đình Đông Côi (phường Thuận Thành, Bắc Ninh) và đình Tam Sơn (xã Lương Tài, Bắc Ninh), nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Bắc Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.