Ba tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Hai tàu chở hàng bị tấn công tại Eo biển Hormuz vào 22/4, theo Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO). Sau đó, AP đưa tin tàu thứ ba bị bắn.

Một tàu báo cáo bị bắn cách bờ biển Iran khoảng 8 hải lý, lúc 8h38 sáng giờ London. Cơ quan Anh cảnh báo về “mức độ hoạt động cao” trong khu vực Eo biển Hormuz, cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và được điểm danh đầy đủ, và con tàu này không bị hư hại.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Một tàu khác được báo cáo bị tấn công cách Oman khoảng 15 dặm (24 km) về phía đông bắc vào lúc 5h47 sáng giờ London. UKMTO cho biết đây là tàu container, bị tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận. Tàu IRGC được cho là đã nổ súng vào tàu, gây “thiệt hại nặng” cho buồng lái. Tất cả thủy thủ đều được báo cáo là an toàn.

Sau đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ bắt giữ các tàu vì các vi phạm hàng hải, và đưa chúng về lãnh hải Iran.

Các vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran nhằm cho phép lãnh đạo Iran đưa ra một “đề xuất thống nhất” để chấm dứt xung đột.

Có thông tin chuyến đi của Phó Tổng thống JD Vance tới Pakistan để tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai với các quan chức Iran đã bị hoãn lại, trong khi đó hãng tin nhà nước Iran Tasnim đưa tin rằng các nhà đàm phán từ Tehran sẽ không tham gia thêm các cuộc đàm phán.

Giá dầu tăng sau thông tin này. Giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 1,5% lên 99,97 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng 6 tăng 1,4% lên 90,93 USD/thùng.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải biển quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua khu vực này.

Các vụ tấn công vào tàu thương mại ở vùng Vịnh trong những tuần gần đây đã làm gia tăng lo ngại về một cú sốc kinh tế kéo dài.