Triệt phá sới bạc núp bóng nhà thuê, bắt 'nữ quái' cầm đầu

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xoá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn phường Hải Châu, qua đó bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) cùng 11 người tham gia về hành vi “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

12 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Qua công tác trinh sát, lúc 18h ngày 21/4, các Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt kiểm tra ngôi nhà số K136/40 Hải Phòng (phường Hải Châu) do Hồ Thị Đông Phương thuê, quản lý và sử dụng.

Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang 11 người đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức “binh 13 lá” kiểu “sạc mậu”.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và khai nhận sau mỗi buổi, "con bạc" phải nộp cho Phương số tiền 600.000 đồng tiền “xâu”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến thời điểm bị phát hiện, Hồ Thị Đông Phương đã tổ chức cho hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc thường xuyên tại địa điểm này nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bộ bài sử dụng để đánh bạc, tiền mặt và các đồ vật liên quan phục vụ cho việc đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng.

Tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và cơ quan công an các xã, phường liên quan huy động 9 tổ công tác, đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, gồm: Nguyễn Thị Định (SN 1964, trú phường Hội An), La Thảo Uyên (SN 1985, trú phường Hội An), Huỳnh Thị Phương (SN 1985, trú phường Hội An Tây), Võ Thị Xuân Lệ (SN 1968, trú phường Hội An), Đỗ Thị Huệ (SN 1961, trú phường Hội An Đông), Nguyễn Thành Điệp (SN 1994, trú xã Nông Sơn), Nguyễn Thanh Việt (SN 2003, trú xã Nông Sơn), Lê Văn Vầy (SN 1987, trú xã Nông Sơn) và Nguyễn Anh Tùng (SN 1991, trú xã Nông Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 11 điện thoại di động, số tiền hơn 77 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là các đối tượng cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ khoảng đầu tháng 10/2025.

Hằng ngày, các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho khoảng trên 30 con bạc tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng ngày 2/2/2026, tổng số tiền những người này sử dụng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm Nguyễn Thị Định, La Thảo Uyên, Võ Thị Xuân Lệ, Huỳnh Thị Phương, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thành Điệp và Nguyễn Thanh Việt để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đối với Nguyễn Anh Tùng và Lê Văn Vầy, do số tiền đánh bạc trong ngày dưới 5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.