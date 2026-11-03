Messi chia buồn, thế giới bóng đá tiếc thương Jesus de Miguel

(VTC News) -

Lionel Messi cùng nhiều ngôi sao, câu lạc bộ và tổ chức bóng đá quốc tế gửi lời chia buồn sau khi tiền đạo Jesus de Miguel qua đời ngày 3/11. Cầu thủ 30 tuổi của Tenerife không qua khỏi sau pha va chạm nghiêm trọng với thủ môn đối phương trong trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả được; xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu mong thật nhiều sức mạnh đến gia đình cùng bạn bè của Jesus de Miguel. Mong anh ấy được an nghỉ”, Lionel Messi đăng tải trên trang cá nhân.

Cầu thủ Jesus de Miguel qua đời.

Phút 90+7 trận Tenerife gặp FC Andorra tại vòng 12 giải hạng Nhì Tây Ban Nha, tiền đạo Jesús de Miguel bất tỉnh sau pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Jesús Owono. Cầu thủ của Tenerife sau đó bị ngừng tim, phải cấp cứu khẩn cấp và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trận đấu buộc phải đình chỉ khi tỷ số đang là 2-2.

Tình huống xảy ra khi Tenerife tổ chức phản công nhanh. Jesús de Miguel băng lên đón đường chuyền của đồng đội, trong khi thủ môn Owono lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản. Pha va chạm mạnh khiến tiền đạo của Tenerife ngã xuống sân, bất tỉnh và phải nhận sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Sau khi được hồi sức tim phổi, Jesús de Miguel có thời điểm tự thở được nhưng vẫn hôn mê. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cầu thủ này diễn biến xấu. Đến 8h ngày 3/11 (giờ Tây Ban Nha), tiền đạo sinh năm 1996 qua đời. Thông tin được CLB Tenerife xác nhận.

Hàng loạt đội bóng lớn như Manchester United, Barcelona hay Valencia gửi lời chia buồn đến gia đình Jesús de Miguel. Barcelona xác nhận sẽ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cầu thủ Tenerife trước trận gặp Aston Villa tại UEFA Champions League.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về sự ra đi đột ngột của Jesús de Miguel. Cái chết của anh ấy là một bi kịch thực sự, anh ấy sẽ được gia đình, bạn bè và tất cả những người quen biết anh vô cùng thương nhớ”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ trong thông điệp đăng trên trang Instagram cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha Alejandro Blanco cũng bày tỏ sự bàng hoàng: “Tôi vừa trở về Tây Ban Nha sau khi tham dự Thế vận hội Thanh niên ở Dakar. Tôi đã xem các hình ảnh và đây thực sự là một thảm kịch. Tôi muốn gửi tất cả tình yêu thương và sự ủng hộ của mình đến gia đình Jesús de Miguel. Đây là một trong những tai nạn khó có thể thấu hiểu”.