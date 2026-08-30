(VTC News) -

Tham dự sự kiện tại Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng hàng nghìn người dân trong trang phục đỏ, xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham gia đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Theo Đại tướng, chương trình lựa chọn hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững.

“Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình kết nối thành không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt Ban tổ chức nhận chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới.

Kết thúc sự kiện, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Số lượng địa phương cùng phối hợp tổ chức đồng thời một hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường lớn nhất”. Kỷ lục được xác lập với sự tham gia đồng thời của 34 tỉnh, thành phố.