Áp thấp nhiệt đới hướng đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, miền Bắc và Trung mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đêm qua và sáng nay 13/9 mưa vừa đến mưa to.
Lúc 7h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách TP Huế khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, duy trì cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Đến 19h ngày 14/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
Ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều 13/9 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền gió giật cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.
Áp thấp nhiệt đới tác động còn gây mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến TP Huế.
Theo đó, ngày và đêm 13/9, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.
Đêm cùng ngày, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, cục bộ trên 100mm.
Ngày và đêm 14/9, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, cục bộ trên 150mm.
Ngày và đêm 15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.
Đợt mưa lớn ở các khu vực này khả năng kéo dài đến sáng 16/9.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
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