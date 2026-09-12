Áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông, hướng về ven biển miền Trung

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, sáng sớm nay 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đến vùng biển TP Huế - TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng 110km về phía Đông Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Tây Hoàng Sa có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động (cấp rủi ro cấp 3).

Trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị mưa lớn, trọng tâm mưa là Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Cụ thể, ngày và đêm 12/9, Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Ngày và đêm 13/9, phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 80-180mm, cục bộ trên 300mm. Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Đêm 13/9, đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 14/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, phía Nam tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Mưa lớn ở các khu vực trên khả năng kéo dài đến sáng 16/9.