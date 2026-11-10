Bố mắc bệnh xương thủy tinh, hai con dị tật chân được bác sĩ giúp đỡ

(VTC News) -

Tháng 11/2025, bé N.N.A được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí dành cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán em mắc dị tật chân chữ X hai bên và chỉ định phẫu thuật chỉnh trục chân trái trước. Sau phẫu thuật, chân trái của bệnh nhi hồi phục tốt, khả năng vận động được cải thiện.

Tháng 10/2026, chương trình nhân đạo “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” trở lại Phú Thọ, bệnh nhi tái khám theo lịch hẹn để tiếp tục phẫu thuật chân phải.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bé N.A. (Ảnh: BVCC)

Kết quả khám và chụp X-quang cho thấy, trục chân phải của bệnh nhi bị biến dạng nặng, xương đùi cong, cẳng chân lệch trục ra ngoài so với tâm khớp gối khoảng 15mm, gây hạn chế vận động và cần phẫu thuật chỉnh hình.

Bệnh nhi sau đó được phẫu thuật chỉnh trục chân phải, đồng thời rút đinh cũ ở chân trái. Như vậy, sau hai lần tham gia chương trình phẫu thuật nhân đạo, bé N.A được can thiệp điều trị dị tật ở cả hai chân.

Gia đình N.A đặc biệt khó khăn khi người bố mang bệnh xương thủy tinh, còn em gái nhỏ cũng mắc dị tật chân chữ X và đang chờ phẫu thuật vào năm 2027. Do đó, đây là cơ hội điều trị vô cùng quý giá, mang tới cho N.A và gia đình hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Bệnh nhi tái khám sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

2026 là năm thứ 2 chương trình khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại Phú Thọ. Từ ngày 19 đến 23/10/2026, đã có 119 trẻ (mắc các nhóm bệnh lý vận động, chấn thương, chỉnh hình; bỏng; tiêu hóa, tiết niệu, nam học; mắt…) được phẫu thuật miễn phí.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn... phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.