Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

(Nguồn: vietnamplus)
Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-gap-go-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-nhat-ban-post1146968.vnp
Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn trước các hành động quân sự của Mỹ.
Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000km từng tự áp đặt.
Số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại thành phố Krakow của Ba Lan đã tăng lên 9 người.
Đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được kỳ vọng mở lại cánh cửa ngoại giao sau nhiều tháng đình trệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết đang theo dõi tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, để nắm bắt thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.
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