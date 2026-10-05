AEON Hải Dương chính thức mở cửa: 3 tầng, 5 'thế giới' và khu vui chơi 1.000 m²

(VTC News) -

Ngày 3/10, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, đánh dấu trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn AEON cùng các đối tác và khách hàng.

Với tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m², AEON Hải Dương gồm 3 tầng, kết hợp khu kinh doanh trực tiếp của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh. Trung tâm nằm trên trục giao thông kết nối Hà Nội với Hải Phòng, hướng tới phục vụ khoảng 330.000 người dân trong bán kính di chuyển 15 phút, trong đó có các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động tại khu công nghiệp và sinh viên.

Theo AEON Việt Nam, trung tâm được định vị là điểm đến dành cho gia đình ba thế hệ, tích hợp mua sắm, ẩm thực, thời trang, chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp và giải trí.

5 nhóm trải nghiệm trong một điểm đến

Không gian AEON Hải Dương được chia thành 5 nhóm chính gồm Ẩm thực; Trẻ em & Giải trí; Thời trang; Sức khỏe & Sắc đẹp; Không gian sống.

Khu ẩm thực gồm siêu thị thực phẩm, Delica, Bakery và nhiều nhà hàng, cà phê. Trung tâm quy tụ các thương hiệu như Highlands Coffee, Gong Cha, Texas Chicken, GoGi House, Manwah, Dookki, Thai Express và Chả Cá Hàng Sơn.

Ở nhóm vui chơi - giải trí, điểm nhấn là KID’S BOX JUMBO rộng 1.000 m², trung tâm giải trí GiGO và cụm rạp AEON Beta Cinema. Trung tâm cũng bố trí các tiện ích dành cho gia đình như phòng chăm sóc em bé, nhà vệ sinh gia đình và tổ chức các hoạt động workshop vào cuối tuần.

Khu thời trang quy tụ các thương hiệu như adidas, Skechers, Levi’s, U.S. Polo Assn., Crocs, PNJ và MYCLOSET - thương hiệu thời trang nữ của AEON Việt Nam.

Trong khi đó, nhóm sức khỏe - sắc đẹp có Glam Beautique; khu không gian sống giới thiệu các sản phẩm gia dụng, nội thất và đồ dùng thiết yếu, cùng các thương hiệu như Kohnan, Mr.DIY, Samsonite và Elmich.

Tăng ứng dụng công nghệ, hướng tới mua sắm tiện lợi

AEON Hải Dương được trang bị các tiện ích như quầy thanh toán bán tự động, cân tích hợp AI, ki-ốt tự đặt món và thanh toán, nhãn giá điện tử cùng Wi-Fi toàn tòa nhà.

Khách hàng cũng có thể mua sắm thông qua AEON E-Shop và sử dụng dịch vụ giao hàng. Một số tiện ích khác gồm tủ đồ nhận diện khuôn mặt, giao hàng, gói quà, cấp đá bọc hàng và khắc laser quà tặng.

Tạo khoảng 900 việc làm, tăng kết nối với sản phẩm địa phương

Theo AEON Việt Nam, dự án dự kiến tạo khoảng 900 việc làm cho lao động địa phương, trong đó khoảng 450 nhân sự làm việc trực tiếp tại khu vực kinh doanh của AEON.

Trung tâm cũng được định hướng trở thành một điểm kết nối tiêu thụ nông sản và đặc sản địa phương, với các sản phẩm như vải sấy, ổi đặc sản được đưa vào hệ thống phân phối hiện đại.

Về môi trường, AEON cho biết khu vực quanh trung tâm được phủ xanh với hơn 13.000 cây, đồng thời công trình đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để hướng tới hai chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced và LOTUS.