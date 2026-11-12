Abbott đồng hành cùng chuyên gia đưa thông tin khoa học đến với các gia đình

(VTC News) -

Chia sẻ kiến thức khoa học về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng mà cha mẹ đưa ra cho con mình. Dinh dưỡng phù hợp giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, tăng cường miễn dịch và tạo nền tảng cho sự phát triển thể chất lẫn nhận thức, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho não bộ của bé được bảo vệ và phát triển.

Khi thông tin về dinh dưỡng trẻ em ngày càng đa dạng, phụ huynh cần những thông tin đúng và đáng tin cậy. Những hiểu biết dựa trên bằng chứng khoa học ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp cha mẹ tự tin đưa ra những quyết định dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của con trẻ.

Từ nhu cầu đó, nhãn hàng Similac từ Abbott phối hợp cùng Hội Nhi Khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức diễn đàn “Dinh dưỡng được chứng minh - Vững tin ba mẹ chọn”, mang đến thông tin khoa học từ góc nhìn thiết thực, gần gũi, giúp phụ huynh thêm tự tin lựa chọn việc chăm sóc dinh dưỡng cho con.

Cần quan tâm đến lợi ích của giải pháp đã được chứng minh khi lựa chọn dinh dưỡng cho trẻ.

Tại diễn đàn, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM cho biết: “Dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của hệ vi sinh đường ruột. Mối liên hệ giữa hệ vi sinh và sự phát triển thần kinh thông qua trục ruột - não vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần dựa trên bằng chứng khoa học và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.”

Việc tìm hiểu bằng chứng khoa học đằng sau các công thức dinh dưỡng sẽ giúp cha mẹ tự tin hơn trong lựa chọn của mình, đồng thời giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai.

Theo PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1, khi tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh bảng thành phần, điều quan trọng là những lợi ích của giải pháp đã được khoa học chứng minh. Đây là cơ sở giúp đưa ra lựa chọn phù hợp và an tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Hỗ trợ trẻ khôn lớn khỏe mạnh từ những hiểu biết khoa học

Khoa học đang tiếp tục nghiên cứu vai trò của những giải pháp dinh dưỡng tiên tiến đối với sự phát triển của trẻ. Trong đó, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ.

Theo thông tin từ nghiên cứu lâm sàng của Abbott tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não, hiệu quả này cũng được chứng minh ở trẻ sinh mổ.

Bên cạnh sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch, các chuyên gia cũng cập nhật những hiểu biết khoa học về mối liên hệ giữa trục ruột - não - miễn dịch đến phụ huynh.

Hiểu biết khoa học về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột - não - miễn dịch được chia sẻ đến phụ huynh.

Theo ThS. BSNT. Trần Anh Đức - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: “Trí não của trẻ không phát triển độc lập, mà ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên kết chặt chẽ với sức khỏe đường ruột và miễn dịch thông qua trục ruột - não. Vì vậy, việc quan tâm chăm sóc liên kết ruột - não - miễn dịch từ sớm góp phần tạo nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện.”

Theo chuyên gia, nghiên cứu lâm sàng quốc tế cho thấy dinh dưỡng chứa 5HMOs, BB-12 và Ganglioside giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ trẻ tiêu hóa tốt, giúp miễn dịch vững vàng và nghiên cứu cũng cho thấy trẻ tăng chỉ số thông minh chung so với nhóm không bổ sung.

Thông qua các trao đổi chuyên môn và thảo luận đa chiều cùng với chuyên gia tại diễn đàn, phụ huynh có cơ hội được tiếp cận những kiến thức khoa học một cách dễ hiểu, từ đó có thêm sự tự tin đưa ra quyết định dinh dưỡng phù hợp, hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh.

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, đại diện Abbott Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Qua hơn 100 năm, Abbott không ngừng phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của trẻ em. Sự đồng hành của Abbott cùng các đối tác chăm sóc sức khỏe qua nhiều hoạt động cập nhật kiến thức khoa học giúp ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.