Abbott chung tay thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh tại Việt Nam

(VTC News) -

Người cao tuổi Việt Nam: Cần nhiều hơn một tuổi thọ dài

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và được dự báo sẽ trở thành xã hội già vào năm 2036. Đến năm 2036, hơn 20% dân số Việt Nam sẽ trên 60 tuổi, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thích ứng của hệ thống an sinh, y tế.

Xu hướng này cũng đang làm thay đổi cách nhìn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh tuổi thọ, chất lượng sống đang trở thành ưu tiên ngày càng quan trọng trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.

Để đạt được mục tiêu đó, người cao tuổi cần quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng và khả năng vận động. Theo TS.BS. Hà Thanh Đạt, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP.HCM, dinh dưỡng và vận động là hai yếu tố quan trọng mà chúng ta nên quan tâm và duy trì từ sớm.

Vì vậy, người cao tuổi và người chăm sóc nên chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, đồng thời kết hợp thăm khám định kỳ để có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Trong bối cảnh đó, các mô hình hợp tác giữa tổ chức chuyên môn, doanh nghiệp và cộng đồng đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức và hoạt động chăm sóc sức khỏe dự phòng. Chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi nhân dịp Vu Lan tại TP.HCM là một phần trong sáng kiến “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) triển khai với sự đồng hành của Abbott.

Hơn 1.000 người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tiếp nối các hoạt động tại Hà Nội từ đầu năm 2026 và nhiều chương trình cộng đồng trên cả nước, sáng kiến đã tiếp cận hàng nghìn người dân thông qua khám, tư vấn sức khỏe và giáo dục sức khỏe dự phòng.

Để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến gần hơn với cộng đồng

Đối với nhiều người tham gia, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc kiểm tra sức khỏe mà còn ở cơ hội hiểu rõ hơn những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và sinh hoạt khi tuổi tác tăng lên.

Ở tuổi ngoài 70, cô Hà Tô Nữ tại TP.HCM vẫn duy trì các bài tập dưỡng sinh và sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Theo cô, dù tuổi tác mang đến những thay đổi về sức khỏe, mỗi người vẫn có thể chủ động chăm sóc bản thân để duy trì thể trạng và tiếp tục tận hưởng cuộc sống.

Tương tự, cô Lê Thị Tình, 62 tuổi, cho biết việc tham gia chương trình giúp cô hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình và có thêm động lực duy trì những thói quen lành mạnh. Với cô, tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và bổ sung dinh dưỡng là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe khi tuổi cao.

Cô Lê Thị Tình cùng con gái tham dự ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hành trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng cho thấy vai trò quan trọng của gia đình. Anh Ngô Quang Tín, 34 tuổi, TP.HCM, chia sẻ việc đồng hành cùng bố trong các hoạt động kiểm tra sức khỏe giúp anh hiểu hơn những thay đổi khi cha mẹ lớn tuổi, đồng thời nhận ra trách nhiệm của mình trong việc quan tâm và hỗ trợ người thân.

Thông qua các mô hình hợp tác cộng đồng, Abbott góp phần đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn và nâng cao nhận thức về những yếu tố quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh, từ dinh dưỡng, sức khỏe khối cơ đến chăm sóc dự phòng.

Đây cũng là một phần trong định hướng dài hạn của Abbott nhằm góp phần giúp người dân không chỉ sống lâu hơn mà còn duy trì chất lượng sống ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Người cao tuổi tham gia các hoạt động giúp đánh giá sức khỏe khối cơ và tìm hiểu về dinh dưỡng khoa học.

Bà Đinh Hồng Ngọc, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại tại Abbott Việt Nam, cho biết: “Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động cùng chế độ dinh dưỡng khoa học.

Abbott cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua công nghệ và các sáng kiến hợp tác, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững hơn, một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Trong một xã hội có tuổi thọ ngày càng cao, chất lượng sống đang trở thành một thước đo quan trọng của sức khỏe. Hành trình xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn vì thế cần những nỗ lực chung để giúp mỗi người có thêm nhiều năm sống khỏe, độc lập và gắn kết với những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.