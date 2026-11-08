Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026: Từng là thủ khoa, giành học bổng 6 đại học ở Mỹ

(VTC News) -

Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 ở Hải Phòng, Trần Xuân Khánh Linh được xướng tên ở vị trí Á hậu 1. Người đẹp sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, cao 1,69m, có số đo ba vòng 83-60-88cm.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Khánh Linh tại họp báo sau đăng quang.

Khánh Linh gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và vẻ đẹp ngọt ngào. Tuy nhiên, bên cạnh ngoại hình, điều khiến cô được chú ý còn là hồ sơ học vấn nổi bật và khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh từng tham gia Miss World Vietnam 2025 nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Trở lại sân chơi nhan sắc năm nay, cô có cơ hội thể hiện bản thân và tiến sâu vào các vòng thi quan trọng.

Trong đêm chung kết, người đẹp từng gặp sự cố vấp ngã khi trình diễn trang phục dạ hội với chiếc váy đuôi cá cầu kỳ. Dù vậy, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần thi. Sau đó, Khánh Linh tiếp tục được gọi tên vào Top 10, Top 5 trước khi giành ngôi vị Á hậu 1. Cô cũng nhận danh hiệu Đại sứ Nhân ái.

Nhận học bổng hơn 12 tỷ đồng từ 6 đại học ở Mỹ

Trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh đã được chú ý bởi thành tích học tập đáng nể.

Người đẹp từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024, có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4,6. Trong 4 năm trung học, cô đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối. Thành tích này giúp Khánh Linh nhận học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị gần 530.000 USD, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 có học vấn đáng nể.

Hiện cô là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Năm 2025, Khánh Linh có tên trong Dean’s List, danh sách dành cho nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành.

Cô từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành 2 huy chương vàng và một huy chương bạc tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep.

Ngoài thành tích học tập, Khánh Linh còn có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Trong đó, tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngôn ngữ cô có thể giao tiếp thành thạo.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp từng gây chú ý với màn giới thiệu bản thân bằng nhiều thứ tiếng. Khả năng ngoại ngữ cũng là lợi thế giúp cô tự tin hơn trong các hoạt động giao lưu, trình bày quan điểm và kết nối với mọi người.

Trong phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh nhận câu hỏi: “Theo bạn, một người yêu Hải Phòng có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ?”.

Người đẹp mở đầu bằng câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Cô chia sẻ Hải Phòng không phải quê hương mình nhưng sau hai tháng sống, sinh hoạt cùng các thí sinh tại cuộc thi, cô có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của thành phố qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng và bề dày lịch sử.

Phần thi ứng xử của Trần Xuân Khánh Linh trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khánh Linh cũng nhắc đến tên gọi “Hải tần phòng thủ” khi đề cập đến những dấu ấn lịch sử của vùng đất này. Theo cô, sau khi sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng có thêm cơ hội phát triển mạnh mẽ. Người đẹp bày tỏ hy vọng có dịp trở lại thành phố nhiều lần, đồng thời góp phần giới thiệu vẻ đẹp của nơi đây đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Khánh Linh là thí sinh duy nhất trong Top 5 lựa chọn trả lời song ngữ. Kết thúc phần thi, cô chuyển sang tiếng Anh để gửi lời mời mọi người đến với Hải Phòng, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Là cháu gái diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Một thông tin thú vị về Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 là cô có quan hệ họ hàng với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Khánh Linh gọi nam diễn viên là cậu.

Trước đêm chung kết, người đẹp từng chia sẻ nhận được lời động viên từ Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên khuyên cháu gái tự tin, cứ là chính mình khi tham gia cuộc thi.

Sau khi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 1, Quách Ngọc Ngoan bày tỏ niềm vui, cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cháu gái. Anh cũng cho biết sẽ luôn ủng hộ nếu Khánh Linh có mong muốn trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật.

Ít ai biết, Khánh Linh là cháu gái của diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Bên cạnh việc học tập và tham gia các hoạt động nghệ thuật, Khánh Linh còn dành sự quan tâm cho những chương trình hướng đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được trao danh hiệu Đại sứ Nhân ái với dự án “Vai Em Mang Mặt Trời” tại Lai Châu, hướng đến việc hỗ trợ trẻ em vùng cao.

Với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh có thêm cơ hội phát triển hình ảnh trong lĩnh vực nghệ thuật và các hoạt động xã hội. Người đẹp từng bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi những dự án giáo dục dành cho trẻ em sau cuộc thi.