Tân Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc ngọt ngào, từng đỗ 3 trường đại học

Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang
Sở hữu chiều cao 1,71m cùng gương mặt thanh tú, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, phong cách thời trang nữ tính.
Phần thi ứng xử giúp Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026
Với câu trả lời giàu cảm xúc về vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam và niềm tự hào dân tộc, Nguyễn Yến Trang chinh phục ban giám khảo, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026
Vượt qua 24 thí sinh khác, thí sinh Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội giành ngôi vị cao nhất tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, TP Hải Phòng với màn tranh tài của 25 người đẹp.
Người đẹp nào sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?
Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, những gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao nhất đã lộ diện.
Hoa hậu Hà Trúc Linh: 'Có chút tiếc nuối vì nhiệm kỳ không trọn 2 năm'
Trước thềm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh nhìn lại hành trình đã qua, chia sẻ về tiếc nuối, cuộc sống sau đăng quang và dự định tương lai.
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