Phần thi ứng xử giúp Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

(VTC News) -

Tối 7/11, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: “Là công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?”.

Phần thi ứng xử của Tân hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang.

Trả lời câu hỏi, người đẹp bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

“Hiện trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình”, cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là người Việt Nam”.

Câu trả lời thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và góc nhìn của một người trẻ về giá trị của hòa bình. Đây cũng là một trong những dấu ấn đáng chú ý của Yến Trang trong hành trình chinh phục vương miện năm nay.

Nguyễn Yến Trang (SN 2006), đến từ Hà Nội, mang số báo danh 362. Cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Cô ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng trúng tuyển vào ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cuối cùng, người đẹp lựa chọn theo học ngành Giáo dục tiểu học, tiếp nối định hướng trở thành nhà giáo theo mong muốn của mẹ.

Từ nhỏ, Yến Trang ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc thi, cô thừa nhận bản thân vốn khá ít nói, hướng nội và ngại xuất hiện trước ống kính.

Trong những chia sẻ trước vòng chung kết, Yến Trang cho biết điều khiến cô thay đổi nhiều nhất sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam chính là sự tự tin. Từ cô gái rụt rè, cô dần học cách bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thể hiện bản thân và làm chủ sân khấu.

Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ở phần thi Tài năng và Nghệ thuật, Yến Trang lựa chọn thể hiện ca khúc Flashlight của Jessie J. Cô cũng tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, xã hội trong khuôn khổ cuộc thi như mặc trang phục nhật bình, trồng cây rừng ngập mặn, thăm hỏi và chăm sóc người có công tại Hải Phòng.

Người đẹp từng chia sẻ mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một cô gái Thủ đô luôn nỗ lực, nghiêm túc với những mục tiêu đặt ra. Theo Yến Trang, một cô gái có nền tảng sư phạm, mộc mạc, ít ồn ào vẫn có thể tỏa sáng khi biết nắm bắt cơ hội và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục hành trình tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Cuộc thi đặt trọng tâm vào 4 trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Theo định hướng của ban tổ chức, “hương” đại diện cho chiều sâu văn hóa, tâm hồn, nhân cách và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, “sắc” không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Vì vậy, cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt có ngoại hình nổi bật mà còn hướng đến người đẹp có tri thức, hiểu biết văn hóa, lòng nhân ái và khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý trong mùa giải năm nay là công chúng được trực tiếp đóng góp câu hỏi cho phần thi ứng xử. Ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia, xoay quanh những vấn đề như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa.