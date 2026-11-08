Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Yến Trang cũng từng bày tỏ mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một người con Thủ đô luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Theo cô, một cô gái có nền tảng sư phạm, mộc mạc và ít ồn ào vẫn có thể tỏa sáng khi biết nắm bắt cơ hội.