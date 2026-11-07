Trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

(VTC News) -

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, quy tụ 25 thí sinh. Sau hành trình dài nhiều tháng, các thí sinh bước vào những phần thi cuối để tìm ra chủ nhân vương miện. Hai MC Đức Bảo và Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt.

25 thí sinh sẽ tranh tài để tìm ra Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác. Đáng chú ý, phần thi ứng xử tiếp tục được chờ đợi khi ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ công chúng, đóng góp vào ngân hàng câu hỏi cho đêm chung kết.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 với màn tranh tài của 25 người đẹp.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, một trong những điểm nhấn của đêm chung kết là sân khấu ngoài trời quy mô lớn tại Quảng trường Danh Vọng. Sân khấu chung kết mang ý tưởng “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Trước thềm chung kết, một số thí sinh được đánh giá xứng đáng với ngôi vị cao nhất nhờ thành tích học tập, ngoại hình, kinh nghiệm sân khấu và hoạt động cộng đồng. Trong đó gồm Phạm Vân Hà (SBD 638), Lê Phương Nghi (SBD 031), Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818)...

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng có những dòng tâm sự trước thời điểm chuyển giao vương miện. Hoa hậu Việt Nam 2024 thừa nhận có một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối và thật nhiều yêu thương dành cho hành trình của mình. Cô biết ơn cuộc thi đã cho mình cơ hội được trưởng thành, được học hỏi, được yêu thương và được phụng sự. Biết ơn những trải nghiệm, những thử thách và cả những điều tưởng chừng nhỏ bé đã góp phần làm nên Linh của ngày hôm nay.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trải lòng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

“Một nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc, một danh hiệu rồi sẽ được trao lại, nhưng những giá trị, những yêu thương và những điều đẹp đẽ mà hành trình này mang đến sẽ mãi còn ở lại.

Với Linh, đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, mà còn là một hành trình để biết mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và sẽ tiếp tục sống, cống hiến ra sao trong những chặng đường phía trước. Khép lại một chương thật đẹp, để những ước mơ mới được tiếp tục viết nên”, nàng hậu trải lòng.