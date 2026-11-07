Người đẹp nào sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) sinh năm 2006, tại TP.HCM, sở hữu nhan sắc ngọt ngào với chiều cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm. Cô hiện là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Người đẹp cho biết từng là thủ khoa năm học 2023-2024, là Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại trường trung học quốc tế APU. Cô cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học, từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Ngoài ra, Khánh Linh cũng được chú ý khi là cháu gái diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cô được cậu và gia đình động viên khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026.