64 sổ tiết kiệm có chủ, cuộc săn 16 lượng vàng SJC tại HDBank vào chặng nước rút

(VTC News) -

Chương trình đã xác định 64 khách hàng may mắn nhận sổ tiết kiệm trị giá lên tới 200 triệu đồng/sổ, đồng thời đưa hành trình tìm kiếm chủ nhân của 16 lượng vàng SJC bước vào giai đoạn gay cấn nhất - chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa.

Ngay từ những phút đầu lên sóng, livestream quay số Kỳ 04 đã khuấy động fanpage HDBank, thu hút đông đảo khách hàng theo dõi và tương tác. Sức hấp dẫn đến từ quy trình quay số công khai, minh bạch cùng cơ cấu giải thưởng giá trị dành cho các mã số dự thưởng (MSDT) hợp lệ được ghi nhận từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/8/2026.

16 giải thưởng trong kỳ quay số may mắn thứ 4 gồm:

01 Giải Đặc biệt: 01 Sổ tiết kiệm HDBank trị giá 200 triệu đồng.

02 Giải Nhất: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng.

05 Giải Nhì: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

08 Giải Ba: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Danh sách khách hàng trúng thưởng Kỳ 4.

Bên cạnh các giải thưởng quay số may mắn, HDBank cũng chính thức công bố Top 3 Khách hàng có số dư tiền gửi Online tăng ròng cao nhất trong kỳ (từ 16/7/2026 đến ngày 15/8/2026). Mỗi khách hàng sẽ nhận một hành trình khám phá Hàn Quốc dành cho hai người, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Diễn ra từ 15/4/2026 đến 15/9/2026, chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” gồm 5 kỳ quay số may mắn. Trong đó, Kỳ quay số Đặc biệt cuối hè (dự kiến diễn ra vào ngày 25/9/2026) sẽ là sân khấu bùng nổ nhất với 25 giải thưởng vàng, nổi bật là Giải Đặc biệt lên tới 16 lượng vàng SJC.

“Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” mang đến niềm vui và những phần thưởng giá trị cho đông đảo khách hàng.

Chỉ còn đến 15/9 để gia tăng cơ hội trở thành chủ nhân 16 lượng vàng

Chưa đầy 3 tuần nữa, từ nay đến hết ngày 15/9/2026, khách hàng vẫn còn cơ hội gửi tiết kiệm, tích lũy thêm MSDT và gia tăng vận may chinh phục Giải Đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC.

Kỳ quay số Đặc biệt dự kiến sẽ diễn ra vào 25/09, áp dụng cho tất cả các Mã số dự thưởng trong toàn thời gian diễn ra chương trình.

Cách thức tham gia đơn giản. Với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng được cấp MSDT. Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank, khách hàng được nhân đôi số lượng MSDT, qua đó gia tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng.

Chỉ còn đến 15/9 để gia tăng cơ hội trở thành chủ nhân 16 lượng vàng.

Ngập tràn ưu đãi gia tăng khi gửi tiền trên App HDBank

Từ 25/7/2026, HDBank chính thức triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất đến 2,35%/năm, dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm trên App HDBank vào thứ 7 và Chủ nhật mỗi tuần và Ngày đôi mỗi tháng (8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12). ​

Ưu đãi lãi suất dành cho Tiết kiệm Online, kỳ hạn 06 tháng. Với khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng sẽ được cộng thêm đến 2,10%/năm.​ Khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được cộng đến 2,35%/năm.​

Ngoài ra, khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng được tích lũy điểm thưởng SkyPoint vào tài khoản SkyJoy dựa trên số dư bình quân tháng để đổi lấy những phần quà hấp dẫn. Cứ mỗi 10 triệu đồng số dư bình quân tháng tiền gửi tiết kiệm (tại quầy hoặc online), khách hàng sẽ được cộng 1 điểm SkyPoint. Đây là ưu đãi trong chương trình HDBank Loyalty, nhằm tri ân khách hàng thân thiết của ngân hàng.

Hãy đến chi nhánh HDBank gần nhất hoặc mở App HDBank để gửi tiết kiệm ngay hôm nay - an tâm sinh lợi, gia tăng vận may.

Xem chi tiết chương trình tại đây: Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát