(VTC News) -

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội, bước đầu ghi nhận vụ nổ tại quán cháo lòng số 168 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa làm 2 người chết, 6 người bị thương. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt tại hiện trường.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, BSCKII Lương Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn xác nhận, tính đến 10h ngày 24/11, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ nổ vào cấp cứu, trong đó một người đã ngừng tim. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung hồi sức tích cực, nỗ lực giành giật sự sống cho người bị nạn.

Người bị thương trong vụ nổ được đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị tiếp nhận 3 trường hợp. Trong đó, nạn nhân V.T.L.H. (SN 1985) được xác định tử vong ngoại viện. Hai nạn nhân còn lại là ông B.V.G. (SN 1959) và chị C.T.K.A. (SN 2004) - người ngồi uống nước phía ngoài và người đi đường bị ảnh hưởng bởi sức ép vụ nổ - nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đa vết thương phần mềm và đang được theo dõi, điều trị.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 11 bệnh nhân, ba người chuyển BV Xanh Pôn, một người nặng nhất chuyển BV Việt Đức. Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho người bị nạn, những trường hợp nặng sẽ được chuyển tới các cơ sở y tế phù hợp để điều trị chuyên sâu.

Liên quan đến công tác điều phối cấp cứu, thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, ngay khi nhận tin báo, đơn vị điều động 5 xe cấp cứu cùng 2 xe của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp cận hiện trường.

Các nạn nhân được khẩn trương sơ cứu, phân luồng chuyển về 3 cơ sở y tế trên địa bàn, trong khi 4 kíp xe 115 vẫn đang túc trực tại khu vực phong tỏa để phối hợp cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt.

Hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ lớn xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Vụ nổ khiến quán đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh hư hỏng.

Nhiều nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, tiếng nổ lớn như bom khiến họ hoảng hốt. Người dân ở phố Thái Thịnh, cách hiện trường khoảng 300-400m, cho biết nhà cửa cũng rung nhẹ, nhiều người chạy ra đường kiểm tra. Khói bụi bốc lên mù mịt tại khu vực xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố.