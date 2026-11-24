(VTC News) -

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. (Video: Người dân cung cấp)

Vụ nổ xảy ra lúc 8h ngày 24/11 tại cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 3 người tử vong và 11 người bị thương

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nguồn lực, từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đến thuốc men, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất và trang thiết bị. Các bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm được bố trí trực tiếp tham gia cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị, ưu tiên cao nhất cho việc cứu sống người bệnh, hạn chế tử vong và di chứng.

Với những trường hợp đa chấn thương, nguy kịch, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa và liên viện để thống nhất phương án điều trị. Nếu tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần chủ động mời chuyên gia, đề nghị hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên và chuyên khoa đầu ngành. Sở Y tế cũng sẵn sàng điều phối, huy động hỗ trợ giữa các đơn vị.

Xe cấp cứu đưa người bị thương trong vụ nổ đến bệnh viện.

Các bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn khi cần thiết, đồng thời bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, máu và phương tiện cấp cứu thường trực 24/24 giờ, tránh bị động trước những diễn biến bất thường.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Sở Y tế lưu ý các bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp đón, chăm sóc và giải quyết thủ tục hành chính cho người bệnh; quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và thân nhân, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện lập danh sách đầy đủ những người được tiếp nhận, cập nhật thông tin về nhân thân, chẩn đoán, tình trạng sức khỏe và hướng xử trí. Diễn biến điều trị phải được báo cáo thường xuyên về Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo các bệnh viện phải trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị và bố trí đầu mối thường trực phối hợp với Sở Y tế trong suốt quá trình xử trí vụ việc.

Liên quan đến công tác cấp cứu các nạn nhân, trả lời Báo Điện tử VTC News, BSCKII Lương Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết, tính đến 10h ngày 24/11, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ nổ vào cấp cứu, trong đó một người đã ngừng tim. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung hồi sức tích cực, nỗ lực giành giật sự sống cho người bị nạn.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đơn vị tiếp nhận 3 trường hợp. Trong đó, nạn nhân V.T.L.H. (SN 1985) được xác định tử vong ngoại viện. Hai nạn nhân còn lại là ông B.V.G. (SN 1959) và chị C.T.K.A. (SN 2004) - người ngồi uống nước phía ngoài và người đi đường bị ảnh hưởng bởi sức ép vụ nổ - nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đa vết thương phần mềm và đang được theo dõi, điều trị.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 11 bệnh nhân, ba người chuyển Bệnh viện Xanh Pôn, một người nặng nhất chuyển Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu cho người bị nạn, những trường hợp nặng sẽ được chuyển tới các cơ sở y tế phù hợp để điều trị chuyên sâu.