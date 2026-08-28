Quảng Trị truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở khu vực Câu Nhi

(VTC News) -

Ngày 28/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ.

Ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết sau hơn một tháng, 13 hài cốt liệt sỹ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm thấy tại khu vực Câu Nhi (thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng) cùng nhiều di vật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 tham gia lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ. (Ảnh: Đ.N)

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với Quảng Trị không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt sâu sắc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 13 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và kết quả khảo sát thực địa, khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ.

Đáng chú ý, từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này. Đặc biệt, qua giám định, xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến (chiến sỹ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308) hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Xuân Diện)

Cùng với đó, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

Sau khi tổ chức tìm, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) và lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sỹ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực.