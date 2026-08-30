Khai quật mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng, phát hiện tấm nhôm khắc tên 'Nguyễn Toàn Quyền'

(VTC News) -

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thông tin trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện di vật khắc rõ họ tên, năm sinh, đơn vị và ngày hy sinh của liệt sĩ.

Cụ thể, di vật là tấm nhôm được tìm thấy tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4, khắc nội dung: “Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27/11/1972”.

Tấm nhôm được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Đây là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, cung cấp những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau 54 năm.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Tại xã Phú Thuận có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng và Đại Chánh, với tổng số 2.894 phần mộ; trong đó có 1.645 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đến nay, địa phương đã phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ; hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.

Từ thông tin khắc trên di vật vừa được phát hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tìm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ. Kết quả xác minh sẽ góp phần trả lại tên cho liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trân trọng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền, sinh năm 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27/11/1972, liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoặc Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp đối chiếu và xác minh.