(VTC News) -

Nhà ống thường có diện tích hẹp, ít cửa sổ và chỉ nhận được ánh sáng tự nhiên từ mặt tiền hoặc giếng trời. Do đó, lựa chọn những loại cây có khả năng thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu sẽ giúp không gian sống thêm xanh mát, cải thiện tính thẩm mỹ mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.

Dưới đây là một số loại cây phù hợp với nhà ống thiếu sáng:

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ phù hợp trồng trong nhà ống thiếu sáng nhờ khả năng chịu bóng tốt, chịu hạn khỏe và ít tốn công chăm sóc. Cây có lá mọc thẳng đứng, hình dáng gọn gàng, phù hợp với những không gian nhỏ như góc phòng khách, hành lang hoặc cạnh cầu thang.

Cây lưỡi hổ có thể thích nghi với môi trường ánh sáng yếu. (Ảnh: Mow Garden)

Lưỡi hổ có thể thích nghi với ánh sáng yếu nhưng vẫn phát triển tốt hơn khi được tiếp xúc với ánh sáng gián tiếp. Cây không cần tưới nước nhiều, chỉ nên bổ sung nước khi đất trong chậu đã khô để tránh thối rễ.

Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn phù hợp với nhà ống bởi khả năng sinh trưởng trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và hình thức đa dạng. Cây có thể trồng trong chậu đặt trên kệ, treo ở ban công hoặc cho thân leo dọc vách tường.

Cây trầu bà phù hợp đặt ở các khu vực như giếng trời, cầu thang, phòng khách hoặc góc nhà ít nắng gắt.

Cây trầu bà. (Ảnh: Yêu cây)

Cây ngũ gia bì

Là loại cây chịu bóng tốt, dáng gọn gàng và dễ chăm sóc, ngũ gia bì phù hợp để trồng trong nhà ống thiếu sáng. Đây là cây thân gỗ nhỏ, lá kép hình chân vịt với 7-9 lá chét xanh bóng, mọc thành tầng lớp đẹp mắt.

Ngũ gia bì sống được dưới ánh sáng gián tiếp hoặc ánh đèn trong nhà, hợp với các góc phòng khách, gần cầu thang hay hành lang của nhà ống hẹp, sâu.

Cây cọ Nhật

Cây cọ Nhật có dáng thanh thoát, tán lá không quá xòe rộng. (Ảnh: CMT Garden)

Cây cọ Nhật sống được ở nơi có ánh sáng gián tiếp, bóng bán phần hoặc ánh sáng nhẹ, phù hợp với nhà ống hẹp ngang. Tán lá không xòe quá rộng, tốc độ sinh trưởng chậm nên ít tốn công cắt tỉa hoặc thay chậu thường xuyên.

Với dáng mọc thành bụi, chiều cao có thể kiểm soát khi trồng trong chậu, cây cọ Nhật phù hợp đặt ở cạnh cầu thang, góc phòng khách, hoặc gần giếng trời.

Cây cau tiểu trâm

Mang dáng vẻ yếu ớt nhưng cây cau tiểu trâm có sức sống mạnh mẽ. Dù ở khu vực thiếu ánh sáng tự nhiên, cây vẫn phát triển bình thường.

Cây có thể đặt cây trên bàn làm việc, kệ trang trí hoặc những góc phòng có ánh sáng gián tiếp.