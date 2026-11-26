(VTC News) -

Tọa lạc tại cửa ngõ đô thị đảo Vinhomes Royal Island, Kinh Đô sở hữu lợi thế kết nối hai trung tâm đô thị qua cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên 1. Cùng không gian biệt thự compound ven sông và hệ tiện ích thượng lưu đa dạng, “Vinhomes Riverside phiên bản Hải Phòng” mở ra lựa chọn an cư đẳng cấp kết hợp sự riêng tư với nhịp sống hiện đại cho tầng lớp tinh hoa đất Cảng.

Địa thế cửa ngõ, kết nối hai trung tâm phồn thịnh

Trong lựa chọn bất động sản cao cấp, vị trí luôn giữ vai trò quan trọng, không chỉ bởi khả năng di chuyển thuận tiện mà còn bởi mối liên kết với các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ.

Tại Hải Phòng, quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm đang tạo thêm động lực phát triển cho khu vực Thủy Nguyên. Trong bối cảnh đó, những vị trí kết nối thuận tiện giữa trung tâm hiện hữu và khu vực phát triển mới có thêm lợi thế về khả năng tiếp cận các hoạt động của thành phố.

Nằm tại cửa ngõ Vinhomes Royal Island, phân khu Kinh Đô hưởng lợi từ hai hướng giao thông quan trọng. Cầu Hoàng Gia kết nối đảo Vũ Yên với khu vực Ngô Quyền và trung tâm Hải Phòng hiện hữu, trong khi cầu Vũ Yên 1 mở hướng di chuyển tới Thủy Nguyên, nơi đặt trung tâm hành chính mới của thành phố.

Kinh Đô sở hữu lợi thế kết nối hai trung tâm đô thị qua cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên 1.

Nhờ vị trí này, cư dân Kinh Đô có thể thuận tiện tiếp cận các hoạt động kinh tế, thương mại, hành chính và dịch vụ ở cả hai phía sông Cấm. Đây là lợi thế đáng chú ý với những chủ nhân mong muốn duy trì lịch trình công việc, giao thương mà vẫn có một không gian sống riêng tư để trở về.

Sống nghỉ dưỡng như resort giữa miền dinh thự compound ven sông

Bên cạnh lợi thế vị trí, Kinh Đô tạo dấu ấn bằng bộ sưu tập nhà ở thấp tầng mang hai ngôn ngữ kiến trúc Tân cổ điển và Địa Trung Hải cùng phong cách sống nghỉ dưỡng Island Resort.

Nếu kiến trúc Tân cổ điển đề cao tỷ lệ cân xứng, hình khối chuẩn mực và những chi tiết trang trí thanh lịch, phong cách Địa Trung Hải mang sắc thái phóng khoáng với các đường cong mềm mại, khoảng mở đón ánh sáng và tinh thần gần gũi thiên nhiên.

Sự kết hợp của hai phong cách tạo nên diện mạo kiến trúc đa dạng, đáp ứng nhu cầu lựa chọn một cơ ngơi có dấu ấn thẩm mỹ riêng, phù hợp với gu sống và sở thích của từng gia đình.

Điểm nhấn đáng chú ý của Kinh Đô còn nằm ở cách tổ chức không gian hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Phía sau những tư gia ven sông, dải taluy cỏ xanh thoải dần về phía mặt nước tạo nên khoảng chuyển tiếp mềm mại, giúp cảnh quan trở thành một phần gần gũi của đời sống thường nhật.

Công viên ven sông có diện tích khoảng 3,8 ha, với tuyến cảnh quan trải dài khoảng 1,6 km. Những lối dạo giữa mảng xanh, điểm nghỉ hướng nước và không gian ngoài trời mang đến thêm lựa chọn vận động, thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Công viên ven sông với tuyến cảnh quan dài khoảng 1,6 km mở rộng không gian thư giãn, vận động và sinh hoạt ngoài trời cho cư dân Kinh Đô.

Giữa không gian ấy, những trải nghiệm nghỉ dưỡng có thể bắt đầu từ các hoạt động giản dị, từ một vòng dạo bộ buổi sáng, khoảng thời gian đọc sách bên hiên nhà đến những cuộc trò chuyện của gia đình trong khu vườn riêng.

Sự riêng tư còn được chú trọng thông qua các cụm biệt thự tổ chức theo mô hình compound với an ninh khép kín. Cùng với hai bể bơi nội khu, các khu vực thể thao và cảnh quan ngoài trời, Kinh Đô mở ra môi trường sống như resort đáp ứng cả nhu cầu nghỉ ngơi lẫn sinh hoạt cộng đồng.

Đặc quyền riêng tư giữa hệ sinh thái sống đa trải nghiệm

Từ Kinh Đô, cư dân dễ dàng tận hưởng hệ sinh thái tiện ích quy mô hiếm có của Vinhomes Royal Island. Nổi bật là sân golf 36 hố có thể chơi 24/7, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia và bến du thuyền cao cấp, mang đến những lựa chọn trải nghiệm, thể thao và giao lưu dành cho giới thượng lưu yêu thích lối sống năng động.

Bên cạnh đó, VinWonders Vũ Yên, Quảng trường châu Âu và phố đi bộ ven sông River Walk tạo thêm không gian vui chơi, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động văn hóa và gắn kết gia đình.

Hệ thống tiện ích quy mô đồ sộ đã vận hành tạo nên trải nghiệm sống đa dạng tại Vinhomes Royal Island.

Ở nhóm tiện ích phục vụ nhu cầu thiết yếu, Vincom Mega Mall Royal Island và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe thường nhật. Trong khi đó, Vinschool Royal Island dự kiến ra mắt từ năm học 2027-2028, bổ sung lựa chọn giáo dục cho các gia đình có con nhỏ.

Sự kết hợp giữa tiện ích nghỉ dưỡng, thể thao và các dịch vụ thiết yếu giúp cư dân vừa tận hưởng cuộc sống đủ đầy, vừa có thêm lựa chọn tổ chức cuộc sống theo sở thích mà không cần rời khỏi đô thị.

Sự cân bằng giữa kết nối và riêng tư chính là giá trị mà riêng có của Kinh Đô. Với lợi thế cửa ngõ hai trung tâm đô thị, kiến trúc dinh thự giàu bản sắc, không gian xanh ven sông và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, “Riverside đất Cảng” mang đến một lựa chọn an cư lý tưởng cho những gia đình thành đạt tìm kiếm chất lượng sống lâu dài.