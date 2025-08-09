Tất tần tật cách trồng và chăm sóc cây trầu bà đế vương

(VTC News) -

Trong thế giới cây cảnh nội thất, trầu bà đế vương là một cái tên nổi bật nhờ dáng vẻ bệ vệ, tán lá rộng và bóng, màu sắc phong phú từ xanh lục, xanh thẫm đến đỏ rực và tím than. Không chỉ mang lại vẻ sang trọng cho không gian sống, cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang lại ý nghĩa phong thủy thịnh vượng và quyền lực. Nhưng để cây luôn đẹp và khỏe mạnh, bạn cần nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc.

Lựa chọn giống cây trầu bà đế vương phù hợp

Hiện nay, có ba loại trầu bà đế vương phổ biến:

- Trầu bà đế vương xanh: Lá xanh đậm, phù hợp với không gian tối giản, dễ chăm sóc.

- Trầu bà đế vương đỏ: Lá non đỏ tía, trưởng thành sẽ ngả màu đồng, có vẻ đẹp nổi bật, hợp trang trí nội thất hiện đại.

Cây trầu bà đế vương hoàng kim. (Ảnh: Mow Garden)

- Trầu bà đế vương vàng (hoàng kim): Lá có sắc vàng chanh hoặc vàng óng, đem lại vẻ tươi sáng, bắt mắt.

Tùy vào sở thích, mục đích phong thủy hoặc thẩm mỹ mà bạn chọn giống cây phù hợp. Tất cả đều có kỹ thuật chăm sóc gần giống nhau.

Cách trồng cây trầu bà đế vương đúng kỹ thuật

Chậu trồng phải là loại có lỗ thoát nước, kích thước vừa phải để cây dễ phát triển rễ.

Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt. Có thể phối trộn: 4 phần đất thịt + 3 phần xơ dừa + 2 phần phân hữu cơ hoai mục + 1 phần trấu hun.

Cho một lớp sỏi nhỏ dưới đáy chậu để tăng khả năng thoát nước. Đổ đất vào khoảng 1/3 – 1/2 chậu, đặt cây con hoặc cây giống vào giữa, giữ thẳng thân, phủ đất lên quanh gốc, nén nhẹ tay cho chặt. Tưới nước nhẹ sau khi trồng để giữ ẩm.

Nếu trồng cây bằng cành chiết, nên để cành có rễ ngâm trong nước hoặc đất ẩm vài ngày trước khi trồng cố định.

Muốn nhân giống cây trầu bà đế vương, bạn có thể giâm cành: Cắt đoạn thân có 1–2 đốt lá, để khô vết cắt 1 ngày; cắm vào chậu đất ẩm hoặc ly nước sạch, để nơi mát, có ánh sáng nhẹ. Sau 1–2 tuần, khi rễ dài khoảng 3–5cm, có thể trồng ra chậu.

Trầu bà đế vương là cây ưa sáng nhưng không chịu được nắng gắt trực tiếp. Do đó, bạn nên đặt cây ở nơi ánh sáng tán xạ như gần cửa sổ, dưới giếng trời, cạnh vách kính. Tránh ánh nắng trực tiếp quá lâu, dễ làm cháy lá. Nếu đặt trong phòng kín, nên đem cây ra nơi có ánh sáng tự nhiên vài giờ mỗi tuần.

Với môi trường máy lạnh, cây vẫn sống tốt nhưng cần chú ý độ ẩm và tưới nước.

Cách chăm sóc cây trầu bà đế vương

Trầu bà đế vương ưa ẩm nhưng rất sợ úng nước, do đó tưới nước đúng cách là yếu tố then chốt. Mùa hè nên tưới 2–3 lần/tuần, kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới. Mùa đông nên tưới 1 lần/tuần hoặc khi đất khô.

Trồng cây trầu bà đế vương, bạn không nên bón phân quá nhiều kẻo cây bị “bỏng rễ”. (Ảnh: Monstera)

Cách tưới: Tưới đều quanh gốc, đến khi nước thoát ra đáy chậu thì dừng. Không để nước đọng trong đĩa lót. Không phun nước lên lá quá nhiều, dễ gây đốm nâu hoặc nấm. Nếu đất trồng giữ nước quá lâu, cần thay bằng hỗn hợp đất mới tơi xốp hơn.

Để cây phát triển tốt, cần bổ sung dinh dưỡng đều đặn:

- Phân hữu cơ (phân bò, phân trùn quế): Bón gốc 1 lần/tháng, giúp lá dày và bóng.

- Phân NPK (loãng): Dùng 1–2 lần/tháng, pha loãng rồi tưới gốc.

- Phân tan chậm: Trộn vào đất hoặc rải quanh gốc khi trồng.

Không nên bón phân quá nhiều khiến cây bị “bỏng rễ” – nên quan sát cây để điều chỉnh lượng bón phù hợp.

Trong việc chăm sóc cây trầu bà đế vương, bạn cần lưu ý cắt tỉa và vệ sinh: Cắt bỏ lá già, vàng úa hoặc sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng cho lá non. Lau bụi trên mặt lá bằng khăn ẩm để giữ lá sáng bóng và tăng hiệu quả quang hợp. Nếu cây quá cao hoặc tán xòe rộng, có thể tỉa nhẹ để giữ dáng gọn gàng.

Trầu bà đế vương khá khỏe, ít sâu bệnh, nhưng nếu chăm sóc sai cách sẽ mắc một số vấn đề:

Phòng và trị bệnh cho cây trầu bà đế vương.

Một số mẹo nhỏ hữu ích:

- Dùng khăn lau lá bằng nước vo gạo loãng giúp lá bóng và xanh hơn.

- Đặt viên than hoạt tính trong đất giúp khử mùi, hạn chế nấm mốc.

- Không nên thay chậu khi cây đang ra lá non vì sẽ khiến cây bị "sốc".