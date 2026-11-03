4 lỗi thường gặp khi xây nhà mái Thái

(VTC News) -

Nhà mái Thái được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, khả năng chống nóng, thoát nước nhanh và phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên, quá trình thi công nhà mái Thái đòi hỏi kỹ thuật cao. Nếu không chú trọng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tuổi thọ công trình.

Đặc điểm nổi bật của nhà mái Thái

Nhà mái Thái nổi bật với độ dốc lớn, giúp thoát nước nhanh, không bị đọng nước hay thấm dột. Thiết kế xếp lớp chồng lên nhau của mái Thái tạo nên nét uy nghi, bề thế nhưng không kém phần thanh thoát cho tổng thể ngôi nhà.

Phần mái cao cùng không gian đệm bên dưới giúp không gian nội thất luôn thoáng mát vào mùa hè.

Mẫu nhà 1 tầng mái Thái. (Ảnh: Poshacogroup)

Tuy nhiên, mái Thái thường có cấu tạo phức tạp với nhiều đường nóc, khe giao, mái đua và phụ kiện. Những vị trí này cần được thiết kế, chống thấm và thi công chính xác nhằm hạn chế nguy cơ thấm dột.

Mái Thái thường có chi phí đầu tư cao do cần nhiều vật liệu, nhân công và phụ kiện hoàn thiện.

Các lỗi phổ biến khi xây nhà mái Thái

Tính toán độ dốc mái không chuẩn

Một trong những lỗi kỹ thuật phổ biến khi xây nhà mái Thái là thiết kế độ dốc mái quá thấp hoặc quá cao. Độ dốc quá thấp (dưới 30 độ) khiến nước mưa thoát không kịp, gây ứ đọng và thấm dột trần nhà.

Ngược lại, mái quá dốc sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống khung kèo, tốn kém chi phí vật liệu và gây khó khăn, nguy hiểm trong quá trình thi công lợp ngói.

Thi công hệ vì kèo và xà gồ không đạt chuẩn

Khung mái Thái đóng vai trò là “bộ xương” chịu lực toàn bộ hệ thống ngói nặng phía trên. Nếu sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc tính toán khoảng cách xà gồ, cầu phong không chính xác có thể dẫn đến tình trạng mái bị võng, rung lắc hoặc xô lệch ngói.

Tạo nhiều mái giật cấp

Mỗi khối mái bổ sung sẽ làm tăng số khe giao, đường nóc, mái hắt và phụ kiện. Hình thức phức tạp vừa tăng chi phí vừa tạo thêm vị trí cần bảo trì.

Bỏ qua chống thấm

Mái Thái có cấu trúc phức tạp với nhiều góc mái giao nhau (mái giật cấp, mái chữ A). Nếu thi công không kỹ tại các vị trí khe tụ nước, góc mái hoặc lắp đặt máng xối quá nhỏ, nước mưa sẽ dễ dàng ngấm vào bên trong tường và trần nhà, gây ra hiện tượng ẩm mốc, bong tróc sơn.