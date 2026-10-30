Vinhomes trả lương cứng cho gần 20.000 môi giới của các đại lý 'ruột'

(VTC News) -

Giữa bối cảnh thị trường đang thanh lọc, một bộ phận môi giới gặp áp lực tài chính thì việc Vinhomes tung ra chính sách lương cứng lên tới 8,5 triệu đồng/tháng cho gần 20.000 môi giới được xem là một bước đi phá vỡ mọi thông lệ thị trường. Theo lãnh đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quyết sách nhân văn và đầy bản lĩnh này tạo động lực cho đông đảo môi giới cũng như tiếp thêm sức bền cho toàn thị trường bất động sản.

Đặc quyền “vô tiền khoáng hậu” cho người làm nghề môi giới

Nghề tư vấn bất động sản luôn mang tính đặc thù cao khi thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào kết quả giao dịch. Trong những giai đoạn thị trường chững lại, hoặc với những người mới vào nghề, không chốt được hợp đồng đồng nghĩa với việc không có thu nhập, đẩy đội ngũ bán hàng đến “bờ vực sinh kế”.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes đã chủ động dùng nguồn lực của mình để hỗ trợ hệ thống đại lý độc quyền trả lương cứng cho lực lượng bán hàng. Bắt đầu từ tháng 7/2026, nhân viên kinh doanh ký hợp đồng độc quyền phân phối sản phẩm Vinhomes sẽ nhận được mức hỗ trợ 7 triệu đồng mỗi tháng nếu chưa đóng BHXH, và 8,5 triệu đồng mỗi tháng đối với người đang đóng BHXH. Chính sách lương cứng độc nhất vô nhị này đang được áp dụng cho khoảng 100 đại lý, bao phủ mạng lưới gần 20.000 chuyên viên tư vấn.

Đánh giá về cú phá lệ của Vinhomes, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa rất thiết thực.

“Việc Vinhomes chủ động hỗ trợ trả lương cho môi giới của các đại lý là động thái nhân văn, chưa từng có tiền lệ. Không phải doanh nghiệp nào cũng ‘dám chơi’ và đủ năng lực để ‘chơi lớn’ như thế”, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Chủ tịch VARS: Chính sách hỗ trợ lương cứng 7-8,5 triệu đồng/tháng cho môi giới của Vinhomes thể hiện bản lĩnh của doanh nghiệp dẫn dắt thị trường

Cũng theo vị chuyên gia, để đưa ra được một chính sách “vô tiền khoáng hậu” như vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải đong đếm được sức khỏe tài chính của chính mình. Ông khẳng định chỉ những đơn vị sở hữu tiềm lực tài chính thực sự hùng mạnh mới có khả năng đứng sau những chính sách tạo bước đột phá cho thị trường.

“Ngòi nổ” khơi thông thị trường, giúp thanh khoản bứt phá

Về dài hạn, việc một chủ đầu tư dùng nguồn lực tự có để “nuôi quân” cho hệ thống đại lý mang lại giá trị to lớn. TS. Nguyễn Văn Đính phân tích, môi giới chính là cây cầu nối thiết yếu giữa chủ đầu tư và khách hàng. Nếu cây cầu ấy đứt gãy, nhu cầu thực có thể bị đình trệ và sản phẩm tốt đến mấy cũng khó tiếp cận người mua.

Việc Vinhomes không yêu cầu đối tác phải tự vượt khó mà chủ động chia sẻ rủi ro đã giúp duy trì đội ngũ, giữ nhịp thị trường và bảo toàn năng lực phân phối. Nhờ đó, khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng, doanh nghiệp đã có sẵn một lực lượng am hiểu sản phẩm và khách hàng để nhanh chóng tăng tốc trở lại.

“Vinhomes luôn thể hiện được vị thế dẫn dắt thị trường trong những giai đoạn khó khăn nhất. Chính sách của Vinhomes đã đánh trúng điểm nghẽn lớn nhất trên thị trường, khi là rào cản lãi suất, lúc là đội ngũ môi giới. Vì thế, chính sách này được xem là ‘ngòi nổ’ tạo xung lực mạnh mẽ, khơi thông thị trường, giúp thanh khoản bứt phá”, ông Đính nhận định.

“Bảo hiểm” lương cứng 8,5 triệu/tháng giúp môi giới độc quyền Vinhomes trút bỏ gánh nặng sinh kế, tự tin chốt khách.

Đáng chú ý, song song với khoản lương cứng ngang với mức lương nhân viên văn phòng, Vinhomes vẫn duy trì cam kết thanh toán 100% phí hoa hồng đúng tiến độ và thậm chí còn hỗ trợ thêm chi phí marketing cho các đại lý. Cơ chế sòng phẳng và nhanh chóng này giúp lực lượng tư vấn có sẵn dòng tiền luân chuyển để tái đầu tư vào công cụ tiếp thị, qua đó nâng cao hiệu suất bán hàng một cách bền vững.

“Chọn mặt gửi vàng” để gây dựng sự nghiệp bền vững

Thị trường bất động sản hiện nay đang trải qua quá trình phân hóa mạnh mẽ, dòng tiền của người mua ngày càng khắt khe và tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ thi công thực tế cùng chính sách hỗ trợ tài chính tốt, đơn cử như chương trình ưu đãi cố định lãi suất 3-9%/năm lên tới 5 năm của Vinhomes.

Tương ứng với sự sàng lọc của người mua, lực lượng tư vấn kinh doanh cũng đứng trước yêu cầu phải chuẩn hóa năng lực. TS. Nguyễn Văn Đính đưa ra lời khuyên cho người làm nghề là cần thay đổi tư duy, nhìn nhận môi giới bất động sản là một nghề chuyên nghiệp dài hạn chứ không phải cuộc dạo chơi kiếm tiền nhanh.

Nguồn sản phẩm chất lượng từ những dự án có lộ trình phát triển 5-10 năm của Vinhomes giúp môi giới phát triển sự nghiệp dài hạn

Ông Đính nhấn mạnh, người làm nghề phải biết “chọn mặt gửi vàng”, tìm kiếm những doanh nghiệp phân phối có năng lực quản trị và chủ đầu tư uy tín có giỏ hàng chất lượng. Giỏ hàng tốt giúp giảm độ khó của nghề, chính sách hỗ trợ thiết thực tạo thêm sức bền, còn thương hiệu mạnh bảo chứng niềm tin khi tiếp cận khách hàng.

“Trong một thị trường liên tục thanh lọc, không phải người chạy nhanh nhất sẽ đi xa nhất, mà là người chọn đúng đường, có nền tảng vững và đủ sức bền để theo đuổi nghề đến cùng. Đứng trên vai một doanh nghiệp uy tín có thể giúp môi giới đi nhanh hơn, trong khi năng lực và chữ tín sẽ giúp họ đi đường dài”, người đứng đầu VARS đúc kết.