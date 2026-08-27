Xây nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ 110m² khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà mái Thái được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và phong cách hiện đại, đặc biệt phù hợp với những khu đất rộng ở nông thôn hoặc ngoại ô.

Đặc điểm của nhà mái Thái

Nhà mái Thái có đặc trưng là phần mái dốc, thường được xếp lớp hoặc giật cấp, tạo cảm giác thanh thoát và bề thế. Độ dốc của mái Thái giúp nước mưa thoát nhanh, giúp hạn chế tình trạng đọng nước trên mái.

Với diện tích khoảng 110m², gia chủ có thể bố trí 3 phòng ngủ cùng phòng khách, bếp - ăn và 1 hoặc 2 nhà vệ sinh. Nhà có thể thiết kế theo dạng chữ L hoặc kết hợp sân trước, tùy diện tích và hình dáng khu đất.

Xây nhà mái Thái 1 tầng 110m² bao nhiêu tiền?

Để tính chi phí xây nhà, cần nắm rõ tổng diện tích xây dựng (bao gồm diện tích sàn, phần móng và mái Thái theo hệ số quy đổi). Trong đó, móng cọc được tính 20% - 40% diện tích sàn; móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn; diện tích mái Thái tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Nhà mái Thái 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Thái 1 tầng, diện tích sàn 110m², móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn: 110 x 100% = 110m²

Diện tích móng: 110 x 40% = 44m²

Diện tích mái Thái: 110 x 60% = 66m²

Tổng diện tích quy đổi để tính chi phí là 220m²

Đơn giá xây nhà ở hiện chia thành hai hình thức phổ biến: thi công phần thô và xây nhà trọn gói. Đơn giá thi công phần thô khoảng 3,3 - 4,2 triệu đồng/m² trong khi đơn giá trọn gói từ 5 - 8 triệu đồng/m².

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Nếu tính theo đơn giá thi công phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 110m² ước tính:

220m² x 4 triệu đồng/m² = 880 triệu đồng

Nếu đơn giá thi công trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 110m² ước tính:

220m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,65 tỷ đồng

Trường hợp thiết kế mái Thái nhiều lớp, hệ mái lớn, sử dụng ngói cao cấp...ngân sách có thể tăng lên khoảng 1,8 - 1,9 tỷ đồng hoặc hơn.

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 110m² thực tế có thể thay đổi tùy theo vật tư, giá nhân công, địa điểm xây dựng...