Những điều quan trọng cần lưu ý khi xây nhà mái Thái

(VTC News) -

Vài năm gần đây, nhà mái Thái trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt nhờ vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng và khả năng chống nóng, thoát nước tốt. Tuy nhiên, để có một ngôi nhà mái Thái bền vững, đảm bảo tính thẩm mỹ, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng ngay từ khâu thiết kế đến thi công.

Chọn thiết kế phù hợp

Trước khi xây nhà, gia chủ cần xác định diện tích muốn xây trên một phần hay toàn bộ khu đất. Gia chủ cần xác định rõ nhu cầu sử dụng gồm số lượng phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, không gian sinh hoạt chung. Diện tích ảnh hưởng lớn đến phong cách kiến trúc ngôi nhà.

Nhà mái Thái có nhiều kiểu dáng như mái chữ A, mái giật cấp hay mái chồng lớp, vì vậy nên chọn kiểu mái hài hòa với tổng thể kiến trúc và diện tích đất. Kiểu mái giật cấp sẽ tạo cảm giác bề thế, sang trọng hơn, phù hợp với những ngôi nhà có mặt tiền rộng.

Khi xây nhà mái Thái cần chọn thiết kế phù hợp. (Ảnh: Vinavic)

Tính toán chi phí xây dựng

Nhà mái Thái thường tốn kém chi phí hơn so với nhà mái bằng bởi phần mái có cấu tạo phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Gia chủ nên dự trù ngân sách bao gồm cả phần móng, tường, hệ mái, cửa và nội thất cơ bản.

Ngoài ra, cần chuẩn bị khoản dự phòng từ 5 – 10% để tránh bị động khi giá vật liệu tăng hoặc phát sinh chi phí trong quá trình thi công.

Chọn vật liệu chất lượng cho phần mái

Mái Thái đóng vai trò quan trọng trong việc che chắn, bảo vệ công trình. Gia chủ nên chọn ngói chất lượng cao, có khả năng chống thấm, cách nhiệt tốt để đảm bảo tuổi thọ công trình. Hiện nay có nhiều loại ngói như ngói đất nung, ngói bê tông màu, ngói tráng men với đa dạng màu sắc.

Việc chọn màu ngói cũng nên chú ý yếu tố phong thủy, thường ưu tiên màu đỏ, nâu, xanh ghi để tạo sự hài hòa, ấm áp.

Thoát nước và chống nóng

Đặc trưng của mái Thái là độ dốc lớn giúp thoát nước nhanh, tránh thấm dột. Tuy nhiên, khi thiết kế cần đảm bảo hệ thống máng xối, ống thoát nước hợp lý, tránh tình trạng nước chảy tràn làm hỏng tường.

Bên cạnh đó, nên bổ sung lớp cách nhiệt hoặc trần thạch cao bên dưới mái để giảm nhiệt vào mùa hè, giúp không gian bên trong luôn mát mẻ.

Bố trí không gian

Để đảm bảo tính thẩm mỹ, thiết kế nhà phải thể hiện rõ các khu riêng biệt, chức năng của từng khu vực. Các khu vực chức năng gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp...phải ở khu vực hợp lý, tránh sự khó chịu.

Ánh sáng và màu sắc

Ngoài cách bố trí không gian, ánh sáng và màu sắc cũng là yếu tố quan trọng khi xây nhà mái Thái. Phòng khách, bếp nên chọn gam màu trung tính, tạo cảm giác hài hoà cho tổng thể căn nhà. Nên tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên. Nếu diện tích hẹp có thể thiết kế giếng trời hoặc nhiều cửa sổ hơn.