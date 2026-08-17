4 giờ nghẹt thở cứu bé trai bị cọc sắt đâm xuyên bụng

(VTC News) -

Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến gia đình bé trai 6 tuổi, ở Hà Nội, rơi vào cảnh hoảng loạn. Sau cú ngã từ độ cao khoảng 10 m, một cọc hàng rào xuyên qua vùng bụng, đi xuống tầng sinh môn của bé.

Gia đình phải dùng máy cưa cắt phần hàng rào, giữ nguyên cọc sắt trong cơ thể rồi đưa trẻ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bố mẹ bé quá hoảng sợ, không đủ bình tĩnh để theo con vào phòng cấp cứu, phải nhờ người thân đưa trẻ đến viện.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bé trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Dị vật lớn xuyên qua ổ bụng khiến ê-kíp cấp cứu phải tính đến khả năng nhiều cơ quan cùng bị tổn thương.

TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, cho biết đây là một trong những tình huống cấp cứu đặc biệt nặng bởi bệnh nhi còn nhỏ, tổn thương phức tạp và nguy cơ mất máu có thể diễn biến rất nhanh.

“Thời gian có ý nghĩa quyết định. Mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống bệnh nhi“, bác sĩ Phúc nói.

PGS.TS Lưu Quang Thùy kiểm tra sức khoẻ người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện. Trẻ được chuyển thẳng vào phòng mổ trong khi các ê-kíp Nhi, Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, Tiết niệu, Gây mê hồi sức cùng các chuyên gia liên quan được huy động.

Trong phòng mổ, các bác sĩ vừa hồi sức, kiểm soát mất máu, vừa đánh giá từng tổn thương do cọc sắt gây ra. Dị vật được lấy ra thận trọng để tránh làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong.

Sau khi cọc được lấy khỏi cơ thể, ê-kíp phát hiện hàng loạt thương tổn ở vùng bụng và tầng sinh môn. Các bác sĩ lần lượt khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo và phục hồi cơ thắt ngoài. Ổ bụng cũng được lau rửa, dẫn lưu để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Bệnh nhi tạm thời vượt qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn phải đối mặt với chặng đường hồi sức nhiều rủi ro.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Hồi sức ngoại khoa, cho biết trẻ đa chấn thương nặng nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn. Vì vậy, sau phẫu thuật, bé được chuyển ngay đến khoa Hồi sức tích cực, thở máy và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

“Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ“, ông Thùy nói, giải thích mọi chỉ số từ thở máy, dịch truyền, huyết động đến thuốc đều phải được tính toán theo cân nặng, tuổi và đặc điểm sinh lý của trẻ.

Trong những ngày đầu, các bác sĩ liên tục theo dõi từng chỉ số sinh tồn, điều chỉnh hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến tình trạng của trẻ diễn biến theo hướng xấu.

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bé cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được câu hỏi của bác sĩ và vận động bình thường.

Hiện trẻ chuyển về Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị vật nhọn đâm xuyên cơ thể, gia đình không được tự ý rút dị vật. Nếu có thể, cần giữ cố định dị vật, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật chuyên sâu. Với những chấn thương xuyên thấu, việc xử trí đúng ngay từ hiện trường có thể quyết định cơ hội sống của trẻ.