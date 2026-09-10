4 chuyên ngành 'đắt hàng' nhất Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội

(VTC News) -

Theo nguyên tắc Match Day, thí sinh có thứ hạng cao hơn được quyền lựa chọn trước; khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, hệ thống lập tức khóa lựa chọn.

Sản phụ khoa: 10/15 thí sinh đầu tiên cùng gọi tên

Sản phụ khoa tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong danh sách những chuyên ngành được lựa chọn sớm.

Thủ khoa Y khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân, cũng lựa chọn Sản phụ khoa. Đây là năm thứ ba liên tiếp thủ khoa Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành này tại Match Day.

Các tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa tại Match Day 2026.

Trước đó, thủ khoa Y khoa Match Day 2024 và 2025 là Trần Minh Anh và Vũ Ngọc Duy cũng lần lượt lựa chọn Sản phụ khoa.

Năm nay, chuyên ngành này có 15 chỉ tiêu. Chỉ tính 15 lượt lựa chọn đầu tiên, có 10 bác sĩ mang số thứ tự 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14 và 15 chọn Sản phụ khoa.

Việc 10/15 thí sinh đầu tiên cùng gọi tên một chuyên ngành cho thấy vị trí đặc biệt của Sản phụ khoa trong lựa chọn của nhóm thí sinh có thứ hạng cao.

Phẫu thuật tạo hình: 8 chỉ tiêu, kín chỗ

Phẫu thuật tạo hình là một trong những chuyên ngành gây chú ý nhất bởi chỉ tiêu ít nhưng được lựa chọn sớm.

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển 8 bác sĩ nội trú chuyên ngành này. Cả 8 suất nhanh chóng được lựa chọn bởi các thí sinh mang số thứ tự 18, 20, 23, 34, 35, 60, 76 và 85.

Như vậy, khi Match Day mới đi qua chưa tới 1/5 bảng xếp hạng, 8 chỉ tiêu Phẫu thuật tạo hình đã được lấp đầy. Đáng chú ý, phần lớn các lựa chọn đến từ nhóm có thứ hạng khá cao.

Diễn biến này cho thấy sức hút đáng kể của một chuyên ngành có chỉ tiêu tuyển sinh khá khiêm tốn tại Match Day năm nay.

Gây mê hồi sức: 7/11 suất được chọn trước lượt 43

Gây mê hồi sức cũng nhanh chóng xuất hiện trong những lượt lựa chọn đầu tiên.

Với 11 chỉ tiêu, chuyên ngành này lần lượt được các thí sinh mang số thứ tự 08, 24, 26, 31, 36, 39 và 42 lựa chọn. Như vậy, 7/11 suất đã được chọn trước khi Match Day đi đến lượt thứ 43.

Lê Thị Thanh Trà - “bóng hồng” duy nhất trong top 10 lựa chọn Gây mê hồi sức

Ba suất tiếp theo thuộc về các thí sinh ở thứ hạng 106, 239 và 295.

Những con số này cho thấy Gây mê hồi sức không chỉ được lựa chọn nhiều mà còn được một bộ phận thí sinh có thứ hạng cao ưu tiên khá sớm.

Ung thư: 18/20 suất được chọn từ nhóm thứ hạng 16-71

Ung thư cũng là chuyên ngành được nhóm đầu bảng xếp hạng dành sự quan tâm lớn. Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội dành 20 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư. Trong đó, 18 suất được lựa chọn chỉ trong nhóm thí sinh có thứ hạng từ 16 đến 71.

Hai chỉ tiêu còn lại được các thí sinh ở những thứ hạng phía sau lựa chọn.

Tỷ lệ 18/20 chỉ tiêu được lấp đầy trong một đoạn khá ngắn của bảng xếp hạng là một trong những dấu hiệu rõ nhất về sức hút của Ung thư tại Match Day 2026.

Match Day 2026 vì thế không chỉ là thời điểm các bác sĩ trẻ biết mình sẽ theo chuyên ngành nào trong 3 năm tới. Những lượt lựa chọn nối tiếp nhau trên sân khấu cũng phần nào phản ánh xu hướng quan tâm của nhóm thí sinh có thành tích cao.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Phụ trách đào tạo sau đại học bộ môn Phụ sản Đại học Y Hà Nội, không có chuyên ngành nào “hot” tuyệt đối. Việc được lựa chọn sớm cũng không đồng nghĩa đó là con đường tốt nhất cho tất cả bác sĩ. Sau khoảnh khắc 30 giây cân nhắc và gọi tên chuyên ngành, các tân bác sĩ nội trú vẫn phải bước vào 3 năm đào tạo với cường độ cao, trước khi tiếp tục một hành trình dài để học nghề, làm nghề và khẳng định mình.