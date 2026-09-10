Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào?

(VTC News) -

Ba gương mặt thủ khoa chọn ngành học (Video: Hoàng Minh)

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day tuyển sinh bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029), nơi 778 thí sinh đủ điều kiện lần lượt lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp.

Top 5 bác sĩ nội trú điểm cao nhất ngành Y khoa

Ở lượt lựa chọn đầu tiên, thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên Sản phụ khoa.

Đứng thứ hai là Tạ Tiến Tùng, lựa chọn Sản phụ khoa.

Đỗ Quang Linh, xếp thứ ba, cũng lựa chọn Sản phụ khoa.

Vũ Hồng Đức, xếp thứ tư, lựa chọn Nội tim mạch.

Văn Thành An, xếp thứ năm, tiếp tục gọi tên Sản phụ khoa.

Như vậy, Sản phụ khoa được 4/5 thí sinh có điểm thi cao nhất khối Y khoa lựa chọn, cho thấy sức hút của chuyên ngành này tại Match Day năm nay.

Top 5 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất khối Răng Hàm Mặt

Ở khối Răng Hàm Mặt, cả 5 thí sinh có thứ hạng cao nhất đều lựa chọn chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Phạm Quang Minh thủ khoa chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Cụ thể, Phạm Quang Minh, sinh năm 2002, là thí sinh có điểm cao nhất với 27 điểm, đăng ký chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Các thí sinh Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Hiền Phương, Quách Anh Tú và Trần Thị Kiều Chinh lần lượt xếp từ thứ hai đến thứ năm và đều lựa chọn chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Top 5 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất khối Y học cổ truyền

Tại khối Y học cổ truyền, 5 thí sinh có thứ hạng cao nhất gồm Phạm Đức Thành, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Huế và Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Cả 5 thí sinh đều lựa chọn chuyên ngành Y học cổ truyền.

Tân bác sĩ ký tên sau khi lựa chọn chuyên ngành.

Theo quy định của Match Day, ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard qua màn hình LED trung tâm.

Lựa chọn của thí sinh chỉ chính thức có hiệu lực sau khi hoàn thành ký xác nhận trực tiếp vào Sổ đăng ký chuyên ngành. Sau khi Match Day kết thúc, nhà trường không tiếp nhận và giải quyết đề nghị thay đổi chuyên ngành.