Nghệ là loại gia vị được sử dụng trong các món ăn ngọt và mặn, trà và các loại đồ uống khác. Nghệ vốn được ưa chuộng từ lâu đời vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống nghệ tươi vào lúc nào tốt nhất?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nhiều nghiên cứu cho thấy, việc dùng nghệ vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối không tạo ra sự khác biệt đáng kể về hiệu quả tổng thể. Tuy nhiên, thời điểm dùng nghệ so với các bữa ăn trong ngày lại rất quan trọng, đặc biệt khi bạn muốn tối ưu hóa việc hấp thụ hoạt chất chính trong nghệ là curcumin.

Dùng nghệ vào buổi sáng hỗ trợ thải độc

Nếu bạn dùng nghệ như thực phẩm bổ sung, buổi sáng có thể là thời điểm thuận tiện và dễ nhớ nhất. Một số chuyên gia khuyên nên uống tinh bột nghệ vào buổi sáng khi bụng còn đói (khoảng 30 phút trước bữa ăn) để hỗ trợ thải độc, cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho ngày mới.

Một số tác dụng phụ của nghệ, chẳng hạn như đau dạ dày hoặc phân lỏng, có thể được giảm thiểu nếu dùng chia thành nhiều liều, chẳng hạn như vào buổi sáng và một lần nữa vào cuối ngày.

Dùng nghệ vào buổi tối giúp phục hồi

Nhiều người chọn dùng nghệ vào buổi tối vì nó có thể giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ ngon. Một ly sữa nghệ ấm hoặc trà thảo mộc có chứa nghệ trước khi đi ngủ có thể giúp cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày dài.

Tuy nhiên, nếu nghệ dễ gây khó chịu cho dạ dày hoặc kích thích nhu động ruột, hãy tránh dùng vào buổi tối để không làm gián đoạn giấc ngủ.

Uống nghệ tươi đúng cách rất tốt cho sức khỏe

Lợi ích tiềm năng của nghệ sau khi tập thể dục

Một số bằng chứng cho thấy nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm đau nhức cơ bắp sau khi vận động. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau mỏi sau khi tập luyện, việc uống nghệ sau buổi tập có thể là một cách hữu ích để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và giảm bớt sự khó chịu.

Một số lợi ích của nước nghệ tươi với sức khỏe

Báo Lao động dẫn nguồn trang Boldsky chỉ ra một số tác dụng của nước nghệ tươi với sức khỏe như sau:

Uống nghệ tươi trị bệnh đau dạ dày

Đau dạ dày là căn bệnh nhiều người mắc phải, đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Chất Curcumin trong nghệ tươi có công dụng kháng viêm, diệt khuẩn và làm liền vết viêm loét hiệu quả.

Vậy nên, khi bạn uống nghệ tươi cùng với mật ong hàng ngày sẽ giảm bớt các triệu chứng và tăng hiệu quả chữa bệnh dạ dày như đau dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày.

Uống nghệ tươi tốt cho bệnh xương khớp

Nếu bạn uống nước nghệ tươi mỗi ngày sẽ giúp tình trạng đau xương khớp, viêm khớp giảm đáng kể. Vì nghệ có tính nóng, tính kháng khuẩn cao, sẽ giúp làm nóng vùng bị viêm và chống oxy hoá.

Uống nghệ tươi tốt cho hệ tim mạch

Ngoài công dụng kháng viêm, chất Curcumin trong nghệ tươi giúp duy trì Cholesterol ở mức độ ổn định, giảm nồng độ Lipoprotein. Do vậy khi uống nước nghệ tươi mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt tránh tình trạng đột quỵ.

Uống nghệ tươi giúp điều trị bệnh Alzheimer

Alzheimer là bệnh gây ra sự thoái hoá não bộ, dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ. Nghệ tươi có cơ chế hoạt động là loại bỏ các Amyloyd tích tụ trong não. Uống nước nghệ tươi hàng ngày giúp lưu thông oxy lên não, ngăn chặn hiệu quả hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Hơn nữa, nhờ đặc tính kháng viêm của nghệ tươi mà có thể giảm viêm não bằng cách ngăn chặn sự phát tán của các enzym gây ra viêm thần kinh.

Uống nghệ tươi ngăn ngừa ung thư

Quả không sai khi nói rằng nghệ tươi là phương thuốc chữa “bách bệnh” khi hoạt chất Curcumin có thể giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú,… Bạn nên uống nước nghệ tươi vào buổi sáng khi chưa ăn gì, để tăng tối đa khả năng phòng ngừa các bệnh ung thư.

Uống nghệ tươi hỗ trợ giảm cân

Trong nghệ tươi chứa Phytochemical và Curcumin là các hoạt chất hỗ trợ việc giảm cân rất tốt. Nguồn dưỡng chất trong củ nghệ còn là chất xúc tác để tăng cường trao đổi và chuyển hoá chất trong cơ thể, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa.