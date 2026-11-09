Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công điện số 2298 gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đó, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm.

Tại phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Hình ảnh nước lũ vây tứ phía ở xã Nông Cống, Thanh Hoá trong ngày 9/11.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn học sinh, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường học, Bộ trưởng GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố không chủ quan, mất cảnh giác, chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Sở GD&ĐT các địa phương phải bảo đảm an toàn cho người, cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị dạy học. Đồng thời, kịp thời di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế và các tài sản khác đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn và lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất; thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai tới phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc hoạt động tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, các đơn vị quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, ứng phó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại và chủ động phương án khắc phục hậu quả.

Các đơn vị cần triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học trong quá trình ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Khi xảy ra sự cố, Sở GD&ĐT các địa phương phải kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo, hỗ trợ xử lý, đồng thời, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.