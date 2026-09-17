3 việc cần làm ngay sau khi lội nước ngập để tránh rước bệnh vào người

(VTC News) -

Sau những cơn mưa lớn, sáng 17/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập nặng khiến nhiều người bắt buộc phải di chuyển qua các tuyến đường ngập nước. Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu, dòng nước ngập chứa hàng loạt vi khuẩn, ký sinh trùng và hóa chất độc hại, tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh Nấm chân tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, ghẻ lở và mụn nhọt nếu không được xử lý đúng cách.

Do đó, ngay sau khi di chuyển trong nước ngập, người dân về nhà cần làm ngay 3 việc sau:

Vệ sinh sạch sẽ vùng da tiếp xúc

Ngay khi về đến nhà, việc đầu tiên cần làm là cởi bỏ toàn bộ quần áo, giày tất ướt. Tắm rửa hoặc rửa sạch tay chân bằng xà phòng sát khuẩn và nước sạch, đặc biệt chú ý làm sạch kỹ các kẽ ngón chân, móng chân và các nếp gấp da. Sau đó, lau khô cơ thể và mặc quần áo sạch. Giày dép cũng cần được làm khô hoàn toàn trước khi tái sử dụng.

Người dân phải di chuyển trên nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập.

Khi ngâm nước lâu, da bị mềm và dễ trầy xước. Tuy nhiên, tuyệt đối không tự ý bôi cồn, oxy già hay chất tẩy rửa mạnh lên vùng da lành vì dễ gây kích ứng. Riêng với người mắc bệnh tiểu đường, bệnh mạch máu ngoại biên hay suy giảm miễn dịch, việc kiểm tra bàn chân cần được thực hiện cẩn thận hơn do nguy cơ nhiễm trùng cao và vết thương khó lành.

Sát trùng vết thương hở và theo dõi sức khỏe

Nếu xuất hiện các vết trầy xước hoặc vết thương hở, ngay sau khi phải di chuyển trong nước ngập, cần rửa sạch ngay bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ, sau đó băng kín để ngăn vi khuẩn xâm nhập.

Trong những ngày tiếp theo, người dân cần chú ý theo dõi cơ thể. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, mẩn ngứa, tiêu chảy hay đau nhức cơ, cần đến ngay cơ sở y tế. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh truyền nhiễm qua nước bẩn như Leptospirosis, viêm da hay bệnh đường tiêu hóa.

Tuyệt đối không dùng thực phẩm dính nước ngập

Thực phẩm, đồ uống hay dụng cụ ăn uống đã tiếp xúc với nước ngập đều có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, gây tiêu chảy, viêm gan A cùng nhiều bệnh đường ruột.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo loại bỏ toàn bộ thực phẩm đã chạm nước ngập. Đồng thời, chỉ sử dụng nguồn nước an toàn đã đun sôi hoặc qua xử lý để ăn uống, đánh răng và vệ sinh vết thương.